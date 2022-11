21 nov 2022 13:36

MI SI NOTA DI PIÙ SE VENGO E ME NE STO IN DISPARTE O SE NON VENGO PER NIENTE? - ORLANDO IN MODALITA’ NANNI MORETTI DA’ BUCA ALL’ASSEMBLEA PD E POLEMIZZA SUI TEMPI DEL CONGRESSO. BETTINI LO VORREBBE CANDIDARE MA L’EX MINISTRO SA CHE NON HA I NUMERI PER COMPETERE NÉ CON BONACCINI NÉ CON LA SCHLEIN. L'OBIETTIVO DELL'EVENTUALE DISCESA IN CAMPO È DI RACIMOLARE QUALCHE VOTO PER POI ANDARE A TRATTARE "DA SINISTRA" CON IL PROSSIMO SEGRETARIO...