LE MIDTERM SONO STATE UNA DISFATTA PER TRUMP – LA VITTORIA DEL CANDIDATO DEMOCRATICO, RAPHAEL WARNOCK, AL BALLOTTAGGIO IN GEORGIA È UNO SCHIAFFONE IN FACCIA A “THE DONALD”: TUTTI I CANDIDATI CHE HA SPONSORIZZATO LUI HANNO PERSO MALAMENTE ALLE MIDTERM – LA VITTORIA REGALA AI DEM IL 51MO SEGGIO AL SENATO, UNO IN PIÙ RISPETTO A PRIMA DELLE MIDTERM. “SLEEPY JOE”, CHE ESCE RAFFORZATO, GONGOLA E PENSA DI RICANDIDARSI: CON MACRON HA BRINDATO ALLA SUA CAMPAGNA PRESIDENZIALE DEL 2024 (SEMPRE CHE IL PARTITO NON LO CONVINCA A RIPENSARCI)

Claudio Salvalaggio per l’ANSA

I dem si tengono il seggio in Georgia e rafforzano la loro maggioranza in Senato, infliggendo un altro duro colpo a Donald Trump mentre Joe Biden già brinda (con la Coca-Cola) alla sua campagna per il 2024, anche se non ha ancora annunciato la sua decisione.

Raphael Warnock, il pastore che ad Atlanta ha ereditato il pulpito di Marther Luther King, ha sconfitto di misura (51,4% a 48,6% a spoglio quasi terminato) il repubblicano Herschel Walker, ex campione di football universitario scelto da Trump, nell'attesissimo ballottaggio che suggella la fine delle elezioni di Midterm e la trasformazione del Peach State in un decisivo stato battleground.

Il reverendo dem diventa cosi' il primo afroamericano della Georgia a conquistare un mandato pieno al Senato dopo aver vinto lo scranno due anni fa in una elezione suppletiva, sempre al ballottaggio. Un risultato storico per il figlio di una donna "che raccoglieva il cotone e il tabacco degli altri ed ora ha aiutato il suo figlio piu' giovane" a salire così in alto, come ha ricordato lui stesso ringraziando la madre.

Con la sua riconferma Warnock regala ai democratici il 51mo seggio al Senato, uno in più rispetto a prima, grazie a quello strappato ai repubblicani in Pennsylvania da John Fetterman contro un altro candidato di Trump, il 'Dr Oz'. "L'America sta meglio, e' una boccata d'ossigeno in più", ha commentato il leader dei senatori dem Chuck Schumer.

Numerosi i vantaggi per il partito dell'Asinello, che non avrà più bisogno di contare sempre sul voto della vicepresidente Kamala Harris per spezzare la parità a suo favore. I dem avranno la maggioranza in tutte le commissioni, otterranno un potere maggiore nell'emettere citazioni (subpoena) nelle indagini, potranno confermare più in fretta dirigenti e giudici (anche della Corte suprema nel caso capitasse).

E, soprattutto, ridurranno il potere di interdizione sull'agenda del partito da parte di due loro senatori centristi come Joe Manchin e Kyrsten Sinema. "Questa notte gli elettori della Georgia sono scesi in campo per la nostra democrazia, hanno respinto l'ultra MAGAismo (il movimento ispirato allo slogan trumpiano Make America Great Again, ndr) e, cosa più importante di tutto, hanno rimandato un brav'uomo al Senato per altri sei anni", ha twittato Biden, postando una foto mentre telefona a Warnock per congratularsi con lui.

Il New York Times intanto ha rivelato che il presidente ha brindato (con la Coca-Cola) alla sua campagna presidenziale 2024 con la moglie e i Macron durante la cena di Stato di giovedì scorso per la visita del presidente francese. Tutto sarebbe partito da una domanda della premiere dame, che ha chiesto a Jill se fosse pronta per un'altra campagna. Assolutamente sì, avrebbe risposto la first lady.

A questo punto il leader francese si sarebbe rivolto a Biden dicendo che le congratulazioni erano d'obbligo e avrebbe proposto un brindisi alla sua nuova corsa alzando un bicchiere di vino. Per Trump è stata una giornata nera, una delle peggiori.

Prima il verdetto di condanna per la sua Trump Organization per frode fiscale, poi la debacle del suo controverso candidato in Georgia, l'ennesima di queste Midterm. Walker non aveva alcuna esperienza politica ed era finito nella bufera dopo che due sue ex lo hanno accusato di averle costrette ad abortire, in barba alla sua dichiarata posizione pro vita. Un doppio schiaffo che indebolisce la sua ricandidatura alla Casa Bianca, come le varie inchieste pendenti, l'incontro a Mar-a-Lago col suprematista Nick Fuentes e il rapper antisemita Kanye West, o il suo sovversivo invito a sospendere la costituzione.

