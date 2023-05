MIGRANTI, MA TANTI TANTI – LA POPOLAZIONE MONDIALE SI STA SPOSTANDO: NEL 2022 1,2 MILIONI DI PERSONE SI SONO TRASFERITE NEL REGNO UNITO. IN AUSTRALIA ARRIVA SEMPRE PIÙ GENTE E LO STESSO VALE PER LA SPAGNA, STATI UNITI E GERMANIA – QUESTO FENOMENO MIGRATORIO HA RIPORTATO LA NORMALITÀ IN ALCUNI PAESI CHE SI STAVANO VIA VIA SPOPOLANDO E PROBABILMENTE METTERÀ IN DISCUSSIONE LE POLITICHE ANTI-MIGRANTI - MA IL MONDO È PRONTO A QUESTO SCONVOLGIMENTO?

Articolo de “The Economist” – dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

L'anno scorso 1,2 milioni di persone si sono trasferite in Gran Bretagna, quasi certamente il numero più alto di sempre. L'immigrazione netta (cioè gli immigrati meno gli emigranti) in Australia è attualmente il doppio del tasso precedente alla pandemia di Covid-19.

La cifra equivalente della Spagna ha recentemente raggiunto il massimo storico. Quest'anno si prevede che quasi 1,4 milioni di persone si trasferiranno in America, un terzo in più rispetto a prima della pandemia. Nel 2022 la migrazione netta verso il Canada è stata più che doppia rispetto al record precedente.

In Germania è stata addirittura superiore a quella registrata durante la "crisi migratoria" del 2015. Il mondo ricco nel suo complesso si trova nel mezzo di un boom migratorio senza precedenti. La popolazione di origine straniera sta aumentando più rapidamente che in qualsiasi altro momento della storia – scrive The Economist.

Cosa significa questo per l'economia globale? Non molto tempo fa sembrava che molti Paesi ricchi si fossero rivolti con decisione contro l'immigrazione di massa. Nel 2016 i britannici hanno votato per la Brexit e poi gli americani per Donald Trump: entrambi i progetti politici avevano una forte vena anti-migranti.

Nell'ondata globale di populismo che ne è seguita, i politici dall'Australia all'Ungheria hanno promesso di dare un giro di vite all'immigrazione. Poi hanno chiuso le frontiere. La migrazione si è fermata, o addirittura ha fatto marcia indietro, perché le persone hanno deciso di tornare a casa.

Tra il 2019 e il 2021 la popolazione del Kuwait e di Singapore, Paesi che di solito accolgono molti migranti, è diminuita del 4%. Nel 2021 il numero di emigranti dall'Australia supererà il numero di immigrati nel Paese per la prima volta dagli anni Quaranta.

In alcuni luoghi l'ondata migratoria ha riportato un senso di normalità. La forza lavoro straniera di Singapore è recentemente tornata ai livelli precedenti alla pandemia. In altri luoghi, invece, la situazione è cambiata drasticamente. Consideriamo Terranova e Labrador, la seconda provincia più piccola del Canada per popolazione.

Da tempo patria di persone di origine irlandese-cattolica, la migrazione netta verso la provincia è più di 20 volte superiore alla norma pre-pandemia. St John's, la capitale, un tempo abbastanza omogenea, sembra sempre più simile a Toronto. Heart's Delight, un piccolo villaggio rurale, ha ora una panetteria ucraina, Borsch. Il governo provinciale sta creando un ufficio a Bangalore per aiutare a reclutare infermieri.

I nuovi arrivati a Terranova sono un microcosmo di quelli che arrivano altrove nel mondo ricco. Molte centinaia di ucraini sono arrivati sull'isola, una piccola parte dei milioni di persone che hanno lasciato il Paese dopo l'invasione della Russia. Anche indiani e nigeriani sembrano essersi spostati in gran numero. Molti parlano inglese. E molti hanno già legami familiari in Paesi più ricchi, in particolare Gran Bretagna e Canada.

Una parte dell'impennata migratoria è dovuta al fatto che le persone stanno recuperando il tempo perduto. Molti migranti hanno ottenuto il visto nel 2020 o nel 2021, ma hanno intrapreso il viaggio solo dopo l'allentamento delle restrizioni. Tuttavia, la popolazione straniera del mondo ricco, che supera i 100 milioni, è ora al di sopra del trend pre-crisi, il che suggerisce che sta accadendo qualcos'altro.

La natura dell'economia post-pandemia è una parte importante della spiegazione. La disoccupazione nel mondo ricco, al 4,8%, non era così bassa da decenni. I capi sono alla disperata ricerca di personale, con posti vacanti vicini al massimo storico. Le persone provenienti dall'estero hanno quindi un buon motivo per viaggiare. I movimenti valutari possono essere un altro fattore. Una sterlina britannica acquista più di 100 rupie indiane, rispetto alle 90 del 2019. Dall'inizio del 2021 la valuta media dei mercati emergenti si è deprezzata di circa il 4% rispetto al dollaro. Ciò consente ai migranti di inviare a casa più denaro rispetto al passato.

Anche molti governi stanno cercando di attirare più persone. Il Canada ha l'obiettivo esplicito di accogliere 1,5 milioni di nuovi residenti nel 2023-25. La Germania e l'India hanno recentemente firmato un accordo per consentire a un maggior numero di indiani di lavorare e studiare in Germania. L'Australia sta aumentando da due a quattro anni il periodo in cui alcuni studenti possono lavorare dopo la laurea.

La Gran Bretagna ha accolto i cittadini di Hong Kong in fuga dall'oppressione cinese: ne sono arrivati ben oltre 100.000. Molti Paesi hanno facilitato l'ingresso degli ucraini. Anche i Paesi finora ostili alla migrazione, come il Giappone e la Corea del Sud, guardano con più favore agli stranieri nel tentativo di contrastare l'impatto dell'invecchiamento della popolazione.

Le economie che accolgono molti migranti tendono a trarne beneficio nel lungo periodo. Basti pensare all'America. Gli stranieri portano con sé nuove idee. Secondo un recente studio di Pierre Azoulay del Massachusetts Institute of Technology e colleghi, in America gli immigrati hanno circa l'80% di probabilità di fondare un'impresa rispetto ai nativi. La ricerca suggerisce che gli immigrati contribuiscono anche a creare legami commerciali e di investimento tra il loro Paese di origine e quello di accoglienza. Una marea di giovani lavoratori contribuisce inoltre a generare maggiori entrate fiscali.

Alcuni economisti sperano anche che l'ondata migratoria abbia benefici più immediati. "L'elevata immigrazione è utile alla Fed per cercare di raffreddare il mercato del lavoro e rallentare l'inflazione", afferma Torsten Slok di Apollo Global Management, un gestore patrimoniale, esprimendo un'opinione comune. Queste argomentazioni potrebbero essere un po' troppo ottimistiche.

La presenza di più persone aumenta l'offerta di lavoro e, a parità di condizioni, riduce la crescita dei salari. Ma l'effetto è piuttosto limitato. Non è detto che i Paesi che ricevono più immigrati abbiano i mercati del lavoro più allentati. In Canada, ad esempio, le retribuzioni continuano a crescere di circa il 5% su base annua.

I migranti aumentano anche la domanda di beni e servizi, il che può far aumentare l'inflazione. In Gran Bretagna i nuovi arrivi sembrano far salire gli affitti a Londra, dove l'offerta di alloggi era già limitata. Un effetto simile si nota in Australia. Secondo le stime pubblicate dalla banca Goldman Sachs, l'attuale tasso di migrazione netta annualizzato di 500.000 persone sta facendo aumentare gli affitti di circa il 5%.

Gli affitti più alti alimentano l'aumento dell'indice generale dei prezzi al consumo. La domanda degli immigrati può anche spiegare perché, nonostante l'aumento dei tassi ipotecari, i prezzi delle case in molti Paesi ricchi non sono scesi di molto.

Nel corso del prossimo anno la migrazione potrebbe diminuire un po'. Il "recupero" post-pandemia finirà; i mercati del lavoro dei paesi ricchi si stanno lentamente allentando. Tuttavia, c'è motivo di credere che i livelli storicamente elevati di nuovi arrivi rimarranno alti per qualche tempo. Una politica governativa più accogliente è un fattore. Ma soprattutto, la migrazione di oggi genera quella di domani, poiché i nuovi arrivati portano con sé figli e partner. Tra non molto la svolta anti-immigrati del mondo ricco della fine degli anni 2010 sembrerà un'aberrazione.