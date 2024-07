MILEI HA UNA NUOVA LEI? - DOPO LA SEPARAZIONE DA FATIMA FLOREZ, IL PRESIDENTE ARGENTINO AVREBBE UNA NUOVA FIAMMA: L'EX SHOWGIRL AMALIA 'YUYITO' GONZALEZ - I DUE SONO STATI PIZZICATI INSIEME AL TEATRO COLON DI BUENOS AIRES - LA 64ENNE SE NE INTENDE DI UOMINI DI POTERE VISTO CHE IN PASSATO HA AVUTO ANCHE UNA "STRETTA RELAZIONE" CON L'EX PRESIDENTE CARLOS MENEM ED È STATA LA COMPAGNA DI GUILLERMO COPPOLA, IL FAMOSO MANAGER DI MARADONA - AMNESTY INTERNATIONAL DENUNCIA MILEI PER I SUOI RIPETUTI ATTACCHI ALLA STAMPA…

1. MILEI AL TEATRO COLON CON L'EX VEDETTE DELLA TV YUYITO GONZALEZ

fatima florez javier milei 4

(ANSA) - La stampa rosa in argentina è scatenata per una presunta nuova love story del presidente Javier Milei. Dopo la separazione da Fatima Florez, famosa imitatrice di celebrità, la nuova fiamma sarebbe l'ex vedette Amalia 'Yuyito' Gonzalez, che secondo i gossip Milei avrebbe invitato a vedere la Carmen al teatro Colon. In effetti, riporta il quotidiano La Nacion, Milei è arrivato al Colon per la rappresentazione della celebre opera di Bizet, e nel palchetto riservato, lo "aspettavano i suoi ospiti, tra i quali, secondo indiscrezioni, Amalia 'Yuyito' Gonzalez, molto vicina al presidente".

amalia 'yuyito' gonzalez3

'Yuyito', oggi 64 anni, ha avuto anche una stretta relazione con l'ex presidente Carlos Menem (1989-1999), che Milei elogia continuamente, ed è stata la compagna di Guillermo Coppola, il famoso manager di Diego Maradona, con cui ha avuto la sua prima figlia, Barbara. La show-woman, dai suggestivi occhi chiari e molto più alta di Milei, ha girato più di 30 film in Argentina ed era già stata vista in compagnia del presidente dopo la presentazione del libro "Capitalismo, socialismo e la trappola neoclassica" lo scorso maggio al teatro Luna Park, evento a cui aveva partecipato come ospite, avvicinandolo subito dopo nel camerino.

amalia 'yuyito' gonzalez e javier milei 2

"Quel giorno era entrata nello stadio da una porta esclusiva e si era seduta accanto alla ministra del Capitale umano, Sandra Pettovello, molto vicina alla vicepresidente, Victoria Villarruel, e al ministro della Difesa, Luis Petri", riporta il quotidiano Ambito.

JAVIER MILEI

2. AMNESTY CONTRO MILEI, 'TROPPI ATTACCHI AI MEDIA SERVONO MISURE'

(ANSA) - Amnesty International ha inviato una lettera alla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) per presentare una denuncia e richiedere misure contro il governo del presidente Javier Milei, per i ripetuti attacchi contro giornalisti e istituzioni del settore della stampa. In una lettera di 12 pagine, che elenca almeno 18 episodi di atteggiamenti ostili contro gli operatori della stampa e diverse entità, Amnesty ha chiesto alla Cidh di sollecitare lo Stato nazionale ad "astenersi dall'utilizzare discorsi e messaggi criminalizzanti".

JAVIER MILEI

La lettera, firmata da Mariela Belski, direttrice esecutiva di Amnesty International Argentina, informa la Cidh del "deterioramento e della compromissione dell'esercizio della libertà di espressione e di informazione in Argentina". E denuncia due linee di azione contro i giornalisti attribuite a Milei e al suo governo. Una è "l'aggressione e l'accanimento contro i giornalisti, utilizzando le reti sociali e altre strategie per generare l'effetto di silenziamento e 'assassinio della reputazione'", e l'altra, le "restrizioni all'accesso alle conferenze stampa presidenziali e la censura preventiva dei giornalisti".

