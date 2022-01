11 gen 2022 16:25

MINACCE DI MORTE, GARAGE INCENDIATI, LANCI DI ALGHE E FANGO: IN FRANCIA I NO VAX ALL’ATTACCO DEI POLITICI – IL DEPUTATO STÉPHANE CLAIREAUX AGGREDITO DAVANTI CASA: "UNA PERSONA MI HA STRAPPATO LA MASCHERINA GRIDANDO CHE IL VIRUS NON ESISTE. DISCUTERE ERA IMPOSSIBILE, MI HANNO RIEMPITO DI INSULTI. SEMBRAVA CHE VOLESSERO LAPIDARMI". LA SETTIMANA SCORSA MACRON HA FATTO SCALPORE QUANDO HA DICHIARATO DI VOLER ROMPERE I COGLIONI AI NO VAX. E ORA E’ ARRIVATA LA RISPOSTA DEI NON VACCINATI… - VIDEO