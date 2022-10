LA MINACCIA ATOMICA DI PUTIN? E’ UN BLUFF. GLI ESPERTI RITENGONO CHE “MAD” VLAD STIA CERCANDO DI PROVOCARE PAURA E INCERTEZZA IN OCCIDENTE, PER GARANTIRE CHE GLI STATI UNITI O LA NATO NON ENTRINO IN GUERRA DALLA PARTE DELL’UCRAINA - JAKE SULLIVAN, IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE DEGLI STATI UNITI, HA AFFERMATO CHE IN CASO DI BOMBA NUCLEARE CI SAREBBERO "CONSEGUENZE CATASTROFICHE" PER MOSCA. MA PER EVITARE UNA RAPIDA ESCALATION QUALSIASI RISPOSTA INIZIALE NON SAREBBE NUCLEARE. MACRON HA SPIEGATO CHE…

Estratto dell’articolo di Dan Sabbagh - https://www.theguardian.com/world/2022/oct/14/west-plans-avoid-panic-if-russia-nuclear-bomb-ukraine-putin dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

VLADIMIR PUTIN

I governi occidentali sono impegnati in una "prudente pianificazione" dietro le quinte per prevenire il caos e il panico nei loro paesi nel caso in cui la Russia dovesse far esplodere una bomba nucleare in Ucraina .

Sebbene una crisi nucleare sia considerata altamente improbabile, l'insider ha affermato che i funzionari a livello internazionale stanno riesaminando i piani per fornire supporto di emergenza e rassicurazione alle popolazioni che temono l'escalation nucleare.

PUTIN FIRMA I TRATTATI DI ANNESSIONE DEL DONBASS

Suggerimenti sono emersi in un briefing di venerdì da un funzionario, a cui è stato chiesto se ci sarebbero state misure in atto per prevenire acquisti presi dal panico o persone che fuggono in massa dalle città per paura di un'escalation dopo un evento nucleare.

I governi sono impegnati in una "prudente pianificazione per una serie di possibili scenari", ha affermato il funzionario occidentale, che ha parlato in condizione di anonimato, sebbene abbia sottolineato che qualsiasi uso di armi nucleari da parte della Russia nella guerra sarebbe ripugnante.

Le campagne di informazione pubblica e persino le esercitazioni scolastiche su come sopravvivere a una guerra nucleare sono state una caratteristica della guerra fredda, inclusa la campagna Duck and Cover negli Stati Uniti negli anni '50, Protect and Survive dal Regno Unito alla fine degli anni '70 e "Ognuno ha un chance” nella Germania occidentale all'inizio degli anni '60.

ERDOGAN PUTIN

Queste campagne sono state oggetto di notevoli critiche e parodie per il loro suggerimento che potrebbe essere possibile sopravvivere a un conflitto nucleare totale, anche se in questo caso l'obiettivo dovrebbe essere quello di prevenire il panico pubblico sulla paura di un'escalation nucleare incontrollata che potrebbe portare a prendere di mira grandi città.

Kate Hudson, segretario generale della Campagna per il disarmo nucleare , ha dichiarato: “Questa 'prudente pianificazione' si rifà alla campagna Protect and Survive del governo britannico dell'era della guerra fredda, che è stata fermamente condannata dalla CND come sopravvivere a un attacco nucleare imbiancando le finestre e altre scemenze.

Mentre Mosca ha subito rovesci sul campo di battaglia in Ucraina da settembre, Vladimir Putin ha intensificato la retorica nucleare, dicendo il mese scorso che avrebbe usato "tutti i mezzi disponibili" per difendere il territorio russo.

vladimir putin e ramzan kadyrov

Il funzionario occidentale ha affermato che i commenti del presidente russo sull'uso del nucleare sono “profondamente irresponsabili” e nessun altro Paese parla di armi nucleari. "Non la consideriamo come una crisi nucleare", hanno detto.

Facendo eco ai commenti degli Stati Uniti, il funzionario ha affermato: "Qualsiasi uso di armi nucleari infrangerebbe un tabù che esiste dal 1945" che "porterebbe gravi conseguenze per la Russia, così come per tutti gli altri".

Verso la fine del mese scorso, Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha affermato che ci sarebbero "conseguenze catastrofiche" per Mosca se cercasse di schierare un'arma nucleare tattica, che può avere la potenza di sei o sette esplosioni di Hiroshima.

VLADIMIR PUTIN

L'Occidente non vuole precisare come potrebbe rispondere. Ma l'aspettativa è che per evitare una rapida escalation qualsiasi risposta iniziale non sarebbe nucleare.

Giovedì, Emmanuel Macron ha rotto i ranghi e ha detto che non avrebbe ordinato una rappresaglia simile se ci fosse stato un attacco nucleare russo in Ucraina. Il presidente francese ha detto che gli interessi fondamentali del Paese “non sarebbero per niente toccati direttamente se, ad esempio, ci fosse un attacco nucleare balistico in Ucraina, nella regione”.

All'inizio di questa settimana, Jeremy Fleming, il capo dell'agenzia di spionaggio GCHQ, ha affermato di non aver visto alcun segno che la Russia si stesse preparando a utilizzare un'arma nucleare tattica in o intorno all'Ucraina. È compito della sua agenzia aiutare a monitorare i movimenti militari russi e se i suoi militari stessero cercando di accoppiare una testata nucleare con un missile convenzionale.

putin e la minaccia nucleare 9

Gli esperti generalmente ritengono che Putin sia impegnato in un bluff, cercando di provocare paura e incertezza in Occidente, per garantire che gli Stati Uniti o la Nato non entrino in guerra dalla parte dell'Ucraina.

vladimir putin