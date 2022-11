16 nov 2022 08:18

MINCHIA, CHE CASINO IL CENTRODESTRA IN SICILIA! LA MAGGIORANZA GIA’ SCRICCHIOLA, SCHIFANI SI APPECORONA A FRATELLI D’ITALIA: IN GIUNTA I NON ELETTI. FORZA ITALIA BALCANIZZATA SI DIVIDE IN 2, MICCICHÈ SI FA IL SUO GRUPPO E FANNO FILTRARE L’IPOTESI DI FARE OPPOSIZIONE: “SENZA NOI, SCHIFANI HA 35 DEPUTATI SU 70”. DOMANI LA PRIMA PROVA DI TENUTA SULLE VICEPRESIDENZE DELL'ARS