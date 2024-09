IL MINISTERO AI PIEDI DELLA BOCCIA - L'EX AMANTE DI SANGIULIANO, NEL PERIODO PASSATO AL COLLEGIO ROMANO, DAVA PERSINO DISPOSIZIONI AI COLLABORATORI ("GENNY LO ACCOMPAGNI TU?") E PROVAVA A MODIFICARE L'AGENDA DEL MINISTRO. A CHE TITOLO? - LA "NON CONSIGLIERA" HA CONFESSATO DI AVER AVUTO ACCESSO ALLE CHAT DI WHATSAPP DEL MINISTRO - CHI HA CONOSCIUTO LA "POMPEIANA ESPERTA" LA DESCRIVE "MOLTO ATTIVA PER IL VIAGGIO A RIVA LIGURE CON SANGIULIANO", CHE POI SI SCOPRIRÀ INCLUDERE IL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO...

Si scusava quando non rispondeva alle telefonate dicendo: “Stavamo dormendo”. E nessuno dei collaboratori aveva dubbi che Maria Rosaria Boccia parlasse di sé e dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Anche perché ormai, all’interno del dicastero, con lo staff del ministro, Boccia non si muoveva come una timida collaboratrice: ormai dava persino disposizioni.

Al fianco di “Genny” tra Taormina, Pompei, Polignano o Milano, la mai nominata consulente chiedeva esplicitamente ai collaboratori: “Il ministro vuoi accompagnarlo tu?”. Come se fosse lei a decidere. A quanto risulta al Fatto è stata lei stessa a fare intuire all’entourage dell’esponente di governo, con messaggi e atteggiamenti, di essere ben più che una semplice professionista dei grandi eventi, e in alcune occasioni ha tentato di disporre di alcuni appuntamenti nell’agenda di Sangiuliano.

Da ultimo, come rivela una fonte, avrebbe fatto sapere in un contesto privato, prima di parlarne in tv, di avere la possibilità di accedere alle chat riservate dell’ex ministro. Mentre lui ha confessato al Tg1, prima di mettersi a piangere, di aver condiviso “una relazione sentimentale di tipo privato” con l’esperta di moda di Pompei, lei invece, calma e sorridente, non ha nemmeno ammesso di avere avuto col ministro più di un (quasi) rapporto lavorativo. […]

L’ingresso ufficiale al ministero della Cultura di Boccia, raccontano, risale a giugno, quando Sangiuliano l’ha presentata al suo staff come “amica”. Da subito, spiegano, all’interno dell’ufficio di gabinetto è stata notata la tendenza a prendere il controllo, in accordo con Sangiuliano, che le dimostrava condiscendenza.

La descrivono molto attiva per il viaggio a Riva Ligure – che poi si scoprirà includere il giorno del suo compleanno –, o per la presentazione del libro a Sanremo il 16 luglio. Ma Boccia si è fatta anche ambasciatrice dei sentimenti del ministro. Dopo la gaffe del post di Sangiuliano “Il Consiglio dei ministri vara il comitato per celebrare due secoli e mezzo di Napoli” invece dei 2.500 anni, Boccia premurosamente raccontava: “Si è ripreso un po’”.

[…] Il ruolo di consigliera, ha scritto ancora, le è stato stracciato “per il capriccio di donna”. E la donna sarebbe la moglie di Sangiuliano. Un problema che, aggiunge, riguarda “la Repubblica Italiana” e la “Democrazia”. Prima che scattasse l’allarme per la patria, nelle scorse settimane si confidava però in via riservata.

Al punto – spiega una fonte che di fronte al caos e ai post facili di Boccia preferisce l’anonimato – da avere raccontato a persone vicine a lei, già a luglio, di avere avuto accesso ad alcune chat di Whatsapp di Sangiuliano (inclusa quella con la presidente del Consiglio). Più di un mese dopo, in tv, la quasi consulente da una parte ha tenuto a specificare di avere consigliato al ministro “la pellicola privacy”, per non fare vedere i suoi scambi telefonici a chi gli stava accanto, e dall’altra ha ammesso pubblicamente di avere avuto la possibilità di accedere al telefono del ministro. […]

