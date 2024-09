IL MINISTRO DEGLI ESTERI KULEBA SI DIMETTE E ZELENSKY PREPARA IL MAXI RIMPASTO - UNA CRISI POLITICA SI SCATENA NEL PAESE NEL MEZZO DI UNA FASE DELICATA DELLA GUERRA (E MOSCA IRONIZZA: “AUTUNNO, CADONO LE FOGLIE”) – ANCHE I RESPONSABILI DI GIUSTIZIA E INFRASTRUTTURE CHIEDONO DI ANDARSENE – LE POLEMICHE PER LA CACCIATA DI VOLODYMYR KUDRITSKY, DIRETTORE DELL’AGENZIA NAZIONALE DELL’ENERGIA ELETTRICA, CHE NELL’INCONTRO CON ZELENSKY È STATO ACCUSATO DI…

Dmytro Kuleba

MINISTRO UCRAINO KULEBA HA PRESENTATO LE SUE DIMISSIONI

(ANSA-AFP) Il ministro ucraino degli Esteri, Dmytro Kuleba, ha presentato le sue dimissioni. Lo rende noto la presidenza del parlamento ucraino.

MOSCA SU DIMISSIONI KULEBA, 'AUTUNNO, CADONO LE FOGLIE'

(ANSA) - "Autunno, cadono le foglie e i rami si mostrano nudi". Così, parlando con la Tass, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato la notizia delle dimissioni del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. (ANSA).

ZELENSKY PREPARA IL MAXI-RIMPASTO

Daniele Raineri per la Repubblica - Estratti

Tre ministri del governo ucraino presentano le dimissioni – per protesta – e i parlamentari ucraini più informati parlano di un imminente rimpasto di governo, che dovrebbe avvenire entro questa settimana e potrebbe coinvolgere fino a metà dei ministri, tra cui anche il responsabile degli Esteri Dmytro Kuleba e le due vicepremier Olha Stefanishyna e Iryna Vereshchuk.

volodymyr zelensky con i primi f 16

(...) Un pugno di funzionari e politici con incarichi inferiori ha seguito il loro esempio. Kamyshin, soprattutto, è una figura cruciale, l’ex capo delle ferrovie – un comparto che è l’orgoglio nazionale – messo a guidare lo sforzo bellico dell’Ucraina per creare e produrre armi da usare per resistere all’invasionerussa. Il giorno prima Kamyshin aveva rilasciato un’intervista alla Cnn con i soliti toni che parlano di lotta a oltranza e questo rafforza l’idea che le dimissioni improvvise siano unascelta fatta per protesta.

Dmytro Kuleba

Il caso politico che potrebbe spiegare questa crisi è la cacciata, lunedì, di Volodymyr Kudritsky, il direttore di Ukrenergo, l’agenzia nazionale dell’energia elettrica. Kudritsky sarebbe accusato di non avere fatto abbastanza per proteggere le centrali dagli attacchi a ripetizione della Russia – che bombarda la rete elettrica dell’Ucraina per mettere in ginocchio la popolazione civile, soprattutto adesso con l’avvicinarsi dell’inverno, e le industrie. La cacciata è avvenuta dopo l’incontro, una settimana fa, del presidente Zelensky con i vertici militari per capire come affrontare il problema.

KULEBA E BLINKEN MANGIANO DA MC DONALD S A KIEV - 1

Ma in molti, su Telegram e nei commenti sui giornali, sostengono che la sua fine sia motivata da motivi politici. Kudritsky avrebbe perso il favore del presidente e della suacerchia e sarebbe stato esautorato in modo brutale, per fare spazio a qualcun altro anche nel ruolo, molto importante, che riguarda la gestione degli aiuti internazionali. Ukrenergo è un’agenzia strategica ed è in contatto diretto con i governi alleati, perché di fatto permette all’Ucraina di continuare a funzionare.

Dalle sue casse passano finanziamenti importanti e la crisi politica potrebbe essere – potrebbe, perché si sta parlando di una ipotesi – il riflesso di una lotta tra fazioni per il suo controllo. Il consiglio dei supervisori ha denunciato interferenze politiche non meglio precisate e due supervisori su quattro si sono dimessi.

Dmytro Kuleba DMYTRO KULEBA

(…)

volodymyr zelensky - vertice nato a washington DMYTRO KULEBA DA BAMBINO