È UNA CAGATA PAZZESCA IN UN PAESE MULTIETNICO PER SUA NATURA

1. TRUMP GUADAGNA MOLTO CON I LATINOS

Traduzione di un estratto dell’articolo di https://cnn.com/

La campagna di Trump ha spinto molto per corteggiare gli uomini, in particolare quelli di colore. Gli exit poll della CNN hanno mostrato che ha dato i suoi frutti. I principali guadagni di Trump rispetto alla sua performance contro Biden nel 2020 arrivano dagli uomini ispanici.

Trump ha vinto questa fascia di 8 punti, quattro anni dopo averla persa per 23 punti. È un risultato che dimostra che gli sforzi della sua campagna per corteggiare questi elettori hanno dato i loro frutti e che l'attenzione tardiva su un comico che prendeva in giro Porto Rico durante il comizio di Trump al Madison Square Garden non ha causato i danni che la campagna di Harris sperava.

I guadagni si sono concentrati soprattutto tra i latinos di età inferiore ai 65 anni. Trump ha anche guadagnato in posti chiave tra i neri, più che raddoppiando la sua performance del 2020 in North Carolina.

Nel complesso, gli exit poll hanno dipinto il quadro di un elettorato scontento dello stato della nazione e della sua leadership. Quasi tre quarti degli elettori si sono detti insoddisfatti o arrabbiati per come stanno andando le cose negli Stati Uniti, secondo gli exit poll della CNN. Trump ha conquistato circa tre quinti di questi elettori. […] Harris è scivolata rispetto alla performance di Biden di quattro anni fa tra i giovani elettori, gli indipendenti, i moderati e i sindacalisti.

Gli elettori che hanno dichiarato che la democrazia è la questione più importante hanno appoggiato in modo schiacciante Harris, ma Trump ha vinto su coloro che hanno indicato l'economia come la questione più importante quasi con lo stesso margine. […]

2. LE DONNE NON HANNO SCELTO COMPATTE HARRIS, GIOVANI E ISPANICI CON IL TYCOON. IL VOTO 2024 DISSOLVE LA POLITICA DELLE IDENTITÀ

Estratto dell’articolo di Gianni Riotta per www.repubblica.it

https://www.repubblica.it/esteri/2024/11/06/news/vittoria_trump_elezioni_americane-423600599/?ref=RHEX-BG-P1-S4-T1

[…] La svolta a destra dell’America è assai superiore di quella del 2016, quando Hillary Clinton prevalse nel voto popolare e alla fine cedette per un pugno di voti, per di più allora gli elettori scelsero Trump in segno di protesta, ignari del suo stile di irruento e senza che il sacco del Campidoglio, 6 gennaio 2021, facesse parlare i suoi ministri stessi di “fascismo” del loro leader.

[…] Le prime avvisaglie erano venute presto, dalla Florida, quando ancora al quartiere generale Harris si ballava e cantava ignari. Nella contea Miami Dade, dove è storica la presenza democratica, Trump otteneva un risultato lusinghiero e anche nelle zone forti del Grand Old Party Repubblicano migliorava i dati 2016 e 2020.

Analoga struttura veniva fuori dal voto in Georgia, con le donne a non sostenere Harris nella mole prevista, i giovani uomini a votarlo in percentuale tale da cancellare la possibile supremazia Dem fra le donne under 30 e soprattutto gli ispanici a non schierarsi come fecero con il presidente Joe Biden. Le battutacce contro i latinos all’ultimo comizio Gop al Madison Square Garden dimenticate in cerca di calo dei prezzi e meno imposte.

È questa la corrente delle elezioni 2024, con tutta evidenza, che gli strateghi di Biden prima e di Harris dopo hanno sottovalutato. La politica delle identità, maschi, femmine, neri, bianchi, latini, asiatici, Lgbtq+, operai, contadini, laureati, diplomati si dissolve dopo la pandemia Covid, otto anni caotici di populismo in un vortice di individualismi dove gli sgravi fiscali promessi dai repubblicani alle persone singole risultano più affascinanti delle migliaia di miliardi investiti in riforme e spesa pubblica da Biden. E la minaccia di deportare milioni di immigranti illegali […] è applaudita alle urne con piacere.

[…] La crociata della Silicon Valley conservatrice, guidata dai gemelli sudafricani Elon Musk e Peter Thiel, con i fondi nelle casse della campagna e la mobilitazione dei social media, dà al neo-trumpismo una valenza particolare. Musk potrebbe essere nominato alla spending review, tagliando quel Deep State, la burocrazia federale che Trump detesta da sempre e gli oligarchi tech contrastano per espandere i mercati senza freni: il no di Jeff Bezos, patron di Amazon ed editore del Washington Post ad appoggiare Harris si spiega così, con il motto di Thiel “la libertà non è più compatibile con la democrazia”.

[…] Per Donald Trump è una vittoria personale straordinaria, dopo i due attentati subiti, la reazione immediata sanguinando a Butler in Pennsylvania e una campagna condotta con una ancora più fosca retorica sul declino americano e muri da alzare contro tutti. […]

LA MUTEVOLE LEALTÀ DI QUESTI ELETTORI HA CONTRIBUITO ALLA VITTORIA ELETTORALE DI DONALD TRUMP

Traduzione di un estratto dell’articolo di Joey Garrison e Rebecca Morin per www.usatoday.com

[…] Sebbene Trump non abbia conquistato la maggioranza di nessuno dei due gruppi, ha ottenuto il sostegno di circa il 13% degli elettori neri a livello nazionale e del 45% degli elettori latini, secondo gli exit poll della CNN. Nelle elezioni del 2020, Trump ha conquistato solo l'8% degli elettori neri e il 32% dei latinos.

Gli elettori neri sono stati a lungo il blocco di voti più fedele del Partito Democratico, spesso garantendo e catapultando i Democratici alla vittoria. Trump ha fatto breccia soprattutto grazie al sostegno dei neri e dei latinos, che lo hanno aiutato a superare la sua performance per il 2020 a Filadelfia, Milwaukee, Detroit e altre città.

Secondo gli exit poll della NBC, Trump ha conquistato gli uomini latini con il 54%-44% rispetto a Harris, dopo che questi avevano sostenuto il presidente Joe Biden con il 59%-36% rispetto a Trump nel 2020. Trump ha conquistato il 20% degli elettori neri a livello nazionale contro Harris, cifre simili a quelle ottenute dal candidato repubblicano nelle elezioni del 2020 contro il presidente Joe Biden.

Insieme, i guadagni dell'ex presidente suggeriscono che la sua base di elettori della classe operaia si è allargata al di là dei soli elettori bianchi non istruiti - un segnale di allarme per i Democratici che minaccia la loro base nelle elezioni successive a quella di quest'anno.

Trump ha conquistato gli elettori della classe operaia privi di titoli di studio universitari con il 55%-42%, mentre Harris ha conquistato gli elettori più abbienti con titoli di studio universitari con il 57%-40%. Nel 2020, Trump ha conquistato gli elettori non laureati con uno stretto 50%-48% rispetto a Biden.

Ma forse il cambiamento più grande, e più conseguente, rispetto al 2020 è stato il sostegno tra gli elettori latinos.

I guadagni di Trump con gli elettori latini sono arrivati nonostante la sua retorica dura contro gli immigrati. La campagna di Harris ha cercato di capitalizzare la battuta del comico Tony Hinchcliffe durante un comizio di Trump al Madison Square Garden, in cui ha definito Porto Rico “un'isola galleggiante di spazzatura”.

Arturo Munoz, un camionista di Phoenix, Arizona, ha detto che il messaggio generale di Trump di affrontare i costi elevati ha risuonato con lui, così come con altri uomini latini, che stanno ancora lottando per arrivare a fine mese. Munoz, 28 anni, ha detto di aver percepito una differenza rispetto a quanto la sua busta paga si sarebbe allungata dal 2016 al 2020 e dal 2020 al 2024.

Ha detto che l'insulto al Madison Square Garden non ha messo in ombra il messaggio più ampio di Trump. “Gli uomini ispanici e latini sono fisicamente molto duri”, ha detto Munoz, aggiungendo che ‘i ragazzi ispanici si fanno il culo ogni giorno’. La differenza di stipendio, di orario, di tagli, di provvedere alle loro famiglie, l'ho vista”. L'ho visto”.

Gli uomini di origine latina svolgono in modo sproporzionato, rispetto a tutti gli uomini degli Stati Uniti, lavori di costruzione e manutenzione a bassa retribuzione e con mansioni gravose. Munoz ha lavorato in una stazione di servizio nel 2016 fino al 2020 prima di diventare camionista, un lavoro che avrebbe dovuto offrire una retribuzione migliore e maggiori opportunità. Ma con lo stato dell'economia, ha detto che preferirebbe fare il suo lavoro dell'era 2016.

“Sono abbastanza sicuro che gli ispanici la pensino allo stesso modo”, ha detto. “Preferirebbero portare il 2016 al 2020, la paga, l'orario di lavoro, le disposizioni, tutte queste cose, piuttosto che quello che hanno ora in questi ultimi quattro anni”.

Le incursioni di Trump tra gli elettori latini sono andate oltre gli Stati chiave come l'Arizona e il Nevada. Nel sud del Texas, che in passato era una roccaforte democratica, Trump ha conquistato la contea di Starr, che dal 1896 è passata ai democratici in ogni elezione presidenziale.

Nel frattempo, il mese scorso l'ex presidente Barack Obama ha lanciato un avvertimento sul problema di Harris con i neri, dicendo che “stanno inventando ogni sorta di ragioni e scuse” per non sostenere Harris. Ha suggerito che molti non sostengono Harris perché è una donna.

In Pennsylvania, il 24% degli uomini di colore ha sostenuto Trump, mentre il 73% degli uomini di colore ha sostenuto Harris, secondo un exit poll della CNN. Si tratta di un numero più che doppio di uomini neri che hanno sostenuto Trump nello Stato nel 2020.

Harris ha cercato di recuperare terreno con questo gruppo di elettori pubblicando un'agenda economica per gli uomini di colore che comprendeva la legalizzazione della marijuana per uso ricreativo e l'offerta di 1 milione di prestiti “completamente perdonati” ai proprietari di imprese nere e nuove norme federali per le criptovalute per proteggere gli investitori nella moneta digitale.

Melvin Prince Johnakin, secondo vicepresidente della NAACP di Filadelfia, ha dichiarato che le preoccupazioni per la criminalità e l'immigrazione sono state tra le ragioni che hanno spinto i neri ad allontanarsi dai democratici, oltre alla lenta ripresa dopo la pandemia COVID-19. “Alla fine della giornata, abbiamo deciso di prendere posizione”, ha detto Johnakin. “Avevamo un leader forte in Donald Trump”.

Dopo la pandemia di COVID-19 del 2020, gli uomini latini hanno registrato un calo delle iscrizioni all'istruzione superiore. Secondo il Pew Research Center, solo un uomo latino su cinque di età compresa tra i 25 e i 29 anni ha una laurea, rispetto al 27% delle donne latine della stessa età.

In generale, il 79% degli adulti ispanici non ha una laurea, rispetto al 62% degli adulti statunitensi di età pari o superiore ai 25 anni.

