MIRACOLO A 5 STELLE: ANCHE BONAFEDE SI SPOSA! OGGI LE NOZZE A FIRENZE DELL'EX GUARDASIGILLI (IL RICEVIMENTO SI TERRA’ ALL’IMPRUNETA NELLA TENUTA CHE HA OSPITATO ANCHE IL MATRIMONIO DEL RENZIANISSIMO MARCO CARRAI) – NOZZE BLINDATISSIME. TRA I 150 INVITATI CI SONO CONTE E LAMORGESE. NON CI SARA’ GRILLO. ASSENTE GIUSTIFICATO LUIGI DI MAIO IMPEGNATO IN…

Dal “Corriere della Sera”

Matrimonio in casa Cinque Stelle: oggi l'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede sposa la compagna Valeria Pegazzano Ferrando. Le nozze dell'ex ministro della Giustizia si terranno in Toscana nel pomeriggio. prima ci sarà la cerimonia in una chiesa di campagna, poi il ricevimento nella tenuta Corsini a Mezzomonte, all'Impruneta, in provincia di Firenze.

Tra gli invitati - che sono circa 150 - moltissimi politici ed esponenti di governo. Si va dal presidente M5S Giuseppe Conte alla ministra Luciana Lamorgese. Diversi i big del Movimento presenti alle nozze: la senatrice Paola Taverna, l'ex sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, l'ex sottosegretario alla Giustizia, con Bonafede ministro, Vittorio Ferraresi. Incerta la presenza del presidente della Camera Roberto Fico, assente giustificato Luigi Di Maio (che sarà alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione in Slovenia). Non ci sarà nemmeno il garante M5S Beppe Grillo.

