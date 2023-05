27 mag 2023 23:15

MISTERO SULLE CONDIZIONI DI LUKASHENKO: “E’ RICOVERATO IN UNA CLINICA DI MOSCA DOPO L'INCONTRO CON PUTIN” - LA NOTIZIA ARRIVA DA VALERY TSEPKALO, OPPOSITORE DELL’AUTOCRATE BIELORUSSO. GIÀ NELLE SETTIMANE SCORSE SI ERANO RINCORSE VOCI SU UN POSSIBILE AVVELENAMENTO – MA NON CI SONO CONFERME. FONTI NON GOVERNATIVE BIELORUSSE: "LUKASHENKO È A MINSK" - IL "FINANCIAL TIMES" AVEVA PARLATO DI UN RICOVERO IN OSPEDALE, QUASI CERTAMENTE AVVENUTO IL 13 MAGGIO. LE IPOTESI: DA UN VIRUS A UNA MIOCARDITE...