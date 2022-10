19 ott 2022 11:03

MO SO CAZZI PER KURZ! – THOMAS SCHMID, FEDELISSIMO DELL’EX CANCELLIERE AUSTRIACO, HA INIZIATO A COLLABORARE CON LA GIUSTIZIA! SCHMID È UNO DEI TESTIMONI CHIAVE DEL PROCESSO PER CORRUZIONE CONTRO KURZ, E PER EVITARE L’IMPUTAZIONE HA INIZIATO A PARLARE, ACCUSANDO DIRETTAMENTE L’EX GOLDEN BOY DELLA POLITICA AUSTRIACA E ALTRI ESPONENTI DI SPICCO DEL SUO PARTITO, LA OEVP. COSA AVRÀ RIVELATO DI SCOTTANTE? DI SICURO SI ANNUNCIA UN TERREMOTO POLITICO A VIENNA