Fabrizio Roncone per “Sette - Corriere della Sera”

DAVIDE CASALEGGIO

L’altro giorno ho rivisto Davide Casaleggio in un tigi. Il taglio del servizio era di stampo giudiziario: caso Moby-Onorato, favoritismi, giro di soldi, Beppe Grillo indagato dalla Procura di Milano, la Guardia di Finanza aveva appena perquisito gli uffici della Casaleggio Associati. Brutta storia, poi capiremo.

Pero, in quelle immagini, lo sguardo di Davide Casaleggio valeva piu di mille editoriali. E spiegava – alla perfezione – il fallimento della gigantesca e tragica bugia dell’«Uno vale uno» inventata dal padre Gianroberto, il lievito madre del clamoroso inganno grazie al quale Grillo riusci a costruire il Movimento 5 Stelle e a far sbarcare in Parlamento centinaia di deputati e senatori, attualmente tutti perfettamente aggrappati alla poltrona, a caccia di poltrone, pronti a litigare e a epurarsi sempre e solo per le loro adorate poltrone.

gianroberto casaleggio e beppe grillo

Che sguardo aveva Davide alla tv? Lo stesso che gli vidi un giorno al Circo Massimo di Roma, alcuni anni fa, mentre era circondato da migliaia di militanti grillini che – eccitati, minacciosi – urlavano addosso a noi cronisti «Onesta! Onesta! Onesta» (il coro era guidato da Alessandro Di Battista). Davide osservava gelido. Immobile. Di cera.

Francamente spaventoso. Poi, di colpo, fece un cenno: e tutti si azzittirono. Cosi comincio a parlare rivelandosi tutt’altro che magnetico, anzi aveva un tono pedante. Eppure veniva interrotto da applausi di puro entusiasmo. Se li prendeva con occhiate di vetro: pensai a un giocatore di poker che non deve far scoprire le carte che ha in mano.

DAVIDE CASALEGGIO INTERVISTATO DAL TG4

Perche non ne ha. Sta solo bluffando. Da quel pomeriggio, poco alla volta, i grillini hanno cambiato idea su tutto: sulla democrazia diretta e sullo streaming (ricordate la pagliacciata di cui fu vittima Bersani nel 2013?), sulle banche e sull’Europa, su Tap e Tav, e naturalmente sulle auto blu. Che adorano. Perche si sono trovati comodi proprio dentro quel potere che promettevano di combattere guidati da un comico feroce e da un giovane uomo d’affari che aveva ereditato dal padre una strana azienda legata a uno strano partito. Come sapete le strade di Davide Casaleggio e del M5S si sono separate. Davide e Beppe si detestano. Beppe non ride piu. E Davide ha sempre quella faccia li. Che infatti viene da chiedersi: ma come hanno fatto a credergli?

DAVIDE CASALEGGIO VINCENZO ONORATO davide casaleggio