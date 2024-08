MOLLICONE HA PESTATO IL SOLITO MERDONE – IL DEPUTATO GAGÀ DI FRATELLI D’ITALIA RISCRIVE LA STORIA GIUDIZIARIA DELLA STRAGE DI BOLOGNA: “L’OBIETTIVO DEI MAGISTRATI ERA ACCREDITARE IL TEOREMA PER CUI NEL DOPOGUERRA GLI USA, CON LA LOGGIA P2, IL NEOFASCISMO E PERSINO L’MSI AVREBBERO CONDIZIONATO LA STORIA REPUBBLICANA” – I PARENTI DELLE VITTIME, GIÀ INVIPERITI CON LA MELONI, LO AZZANNANO: “UNO RESTA FRASTORNATO DA TUTTO QUESTO. CI SONO VOLUTI 44 ANNI PER AVERE TUTTO QUANTO CHIARO E ORA MOLLICONE RIPORTA INDIETRO L'OROLOGIO DELLA STORIA...”

"Inaccettabile. Mette ancora oggi in discussione le sentenze sulla strage del 2 agosto riproponendo fantomatiche piste alternative sugli autori della strage”. Il deputato bolognese Andrea De Maria è il primo a reagire a una intervista alla Stampa in cui il presidente della Commissione cultura alla Camera di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, attacca le sentenze sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti e oltre 200 feriti) arrivando a sostenere che “l’obiettivo di parte della magistratura fosse quello di accreditare il teorema per cui nel Dopoguerra gli Usa, con la loggia P2, il neofascismo e persino l’Msi avrebbero, con la strategia della tensione e le stragi, condizionato la storia repubblicana”.

Un ribaltamento a favore del governo Meloni chiamato in causa, citando le sentenze, nel giorno delle celebrazioni dal presidente dei familiari delle vittime Paolo Bolognesi (le “radici di quell’attentato oggi figurano a pieno titolo nella destra di governo”).

[…] E Bolognesi ora non può che dirsi sconcertato: “Mi sono cadute le braccia - commenta - Ma non sono avvilito, stanno venendo sempre di più allo scoperto. Vuoi negare tutto? Nega tutto, ma non dire che io ho fatto affermazioni assurde, perché mi sono basato sui testi e sulle sentenze uscite dai tribunali italiani. Che fai, arresti tutti i giudici? fai una retata? Uno resta frastornato da tutto questo. Ci sono voluti 44 anni per avere tutto quanto chiaro e ora Mollicone riporta indietro l'orologio della storia a 44 anni fa".

E ancora, rincara la dose: "Non so se Mollicone parla per tutto il partito, ma se sono queste le loro teorie siamo alla negazione della verità. Allora si capisce perché la Meloni si scaldi così e non mantenga un assetto normale" sul 2 agosto.

[…] Uno scontro durissimo che non si è affatto sopito. A rilanciarlo, nel giorno del 50esimo anniversario della strage dell’Italicus, è il deputato di FdI che annuncia, tra l’altro, una interrogazione al ministro Nordio per trovare, a suo dire, la verità storica in realtà già accertata anche nelle aule dei tribunali. Per questo reagisce De Maria: “Meloni invece di attaccare Paolo Bolognesi dica se l'intervista di Mollicone rappresenta la vera posizione del suo partito o smentisca con chiarezza queste affermazioni di straordinaria gravità".

[…] Il presidente del Pd e europarlamentare Stefano Bonaccini rincara la dose: "La presenza di Mollicone nell'aula di Montecitorio è già in sé uno schiaffo alla dignità del parlamento. Se Meloni non lo toglie da lì e non lo caccia dal suo partito significa che ne condivide le affermazioni eversive. Saremmo allora di fronte a un problema decisamente più grave".

La tesi, sostenuta da Mollicone e che ciclicamente salta fuori, è quella del teorema politico per colpire la destra. E d’altra parte, osserva la segretaria dem di Bologna Federica Mazzoni, “Mollicone non è nuovo a questo tipo di sortite che sono il frutto di un chiaro disegno politico revisionista, è infatti il fondatore dell'intergruppo parlamentare 'La verità oltre il segreto' volto a mettere in discussione tutti gli esiti giudiziari". […]

