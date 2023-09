27 set 2023 17:18

NEL MOMENTO DI MASSIMA TENSIONE CON LA GERMANIA SUI MIGRANTI, L’ITALIA TRATTA CON I TEDESCHI PER FARE AFFARI – SECONDO “REUTERS”, IL GOVERNO È IN TRATTATIVA CON IL LAND DELLA BAVIERA PER POSSIBILI FORNITURE DI GAS E IDROGENO, CHE SI INQUADREREBBERO NEL “PIANO MATTEI” BY MELONI – CURIOSA COINCIDENZA: PROPRIO IN QUESTI GIORNI, LA DUCETTA E SALVINI HANNO STREPITATO CONTRO OLAF SCHOLZ PER I FINANZIAMENTI ALLE ONG…