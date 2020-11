24 nov 2020 19:22

AL MOMENTO, NON ABBIAMO UN PREMIER - BOTTURA: "SU ARCURI, E SULL'EVENTUALE RIMOZIONE, HA DETTO CHE AL MOMENTO NON HA DECISIONI DEFINITIVE DA PRENDERE. A PROPOSITO DEL VACCINO, HA DETTO CHE AL MOMENTO NON INTENDE RENDERLO OBBLIGATORIO. C' È IL NOME DEL NUOVO COMMISSARIO IN CALABRIA MA AL MOMENTO NON SI SENTE DI RIVELARLO. IN GENERALE, AL MOMENTO, MI È PARSO CHE CONTE IMPIEGASSE TRA I 10 E I 12 MINUTI A DARE UNA RISPOSTA CHE RICHIEDEVA AL MASSIMO 5 SECONDI"