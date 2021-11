18 nov 2021 16:34

IL MONDO E' CAMBIATO, LAVORARE SARA' UN HOBBY - BEPPE GRILLO RILANCIA LA SETTIMANA LAVORATIVA DI 4 GIORNI: "SIA AL CENTRO DEL DIBATTITO POLITICO" – "L’ELEVATO" TORNA SU UNA DELLE PROPOSTE CHE PORTA AVANTI DA TEMPO E CITA KEYNES - IN SPAGNA, LA SETTIMANA CORTA, CON SOLO 4 GIORNATE DI LAVORO PER UN TOTALE DI 32 ORE, È DIVENTATA UNA REALTÀ PER I 18.500 DIPENDENTI DEL GRUPPO "TELEFONICA", COLOSSO DELLE TELECOMUNICAZIONI...