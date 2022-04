7 apr 2022 14:28

IN UN MONDO DI CIECHI, ORBAN È UN RE - IL “VIKTATOR” UNGHERESE SUPERA PER ATLANTISMO I NOSTRI FILO-PUTINIANI ALL’AMATRICIANA. AL CONSIGLIO ATLANTICO ORBAN INTERVIENE PER DIRE: “I RUSSI SANNO CHE NOI FACCIAMO PARTE DELLA NATO E CHE SIAMO AVVERSARI. CONDANNIAMO L’AGGRESSIONE ALL’UCRAINA”. OVVIAMENTE È TUTTA UNA FINTA PER TENTARE DI MARCARE LE DISTANZE DOPO LE CONGRATULAZIONI POST-ELETTORALI DI “MAD VLAD” – ORBAN HA UN DISPERATO BISOGNO DI TROVARE QUALCHE PARTITO CHE LO ACCOLGA IN EUROPA, DOPO ESSERE ANDATO VIA DAL PPE. CHI SE LO ACCOLLERÀ? DI SICURO NON LA MELONI…