IL MONDO AL CONTRARIO: TRUMP ABBANDONA “BIBI”, KAMALA SCARICA I PRO-PAL – IL TYCOON VA ALL’ATTACCO DI NETANYAHU, CHE SPERAVA IN UN ASSIST: “DEVE METTERE FINE ALLA GUERRA RAPIDAMENTE”. ISOLATO IL GENERO EBREO, JARED KUSHNER, E IMBARCATO L’ISOLAZIONISTA JD VANCE, TRUMP HA CAMBIATO IDEA: “L’IMMAGINE DI ISRAELE NEL MONDO SI STA OFFUSCANDO. LA GUERRA NON DEVE DURARE OLTRE” – LA HARRIS A SORPRESA SFERZA I MANIFESTANTI PRO-HAMAS (CHE AFFOLLANO IL PARTITO DEMOCRATICO)

BENJAMIN NETANYAHU DONALD TRUMP

TRUMP, NETANYAHU DEVE METTERE FINE ALLA GUERRA RAPIDAMENTE

(ANSA) - In una intervista a Fox News, Donald Trump ha invitato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a "concludere" la guerra a Gaza ammonendo che l'immagine di Israele nel mondo si sta offuscando. "Bisogna finirla rapidamente. Non deve durare oltre, è troppo lunga", ha detto.

HARRIS, ABOMINEVOLE RETORICA PRO HAMAS DURANTE LE PROTESTE

il primo spot di kamala harris 3

(ANSA) - Anche la vicepresidente Kamala Harris ha condannato le proteste anti Netanyahu degenerate in teppismo e violenza vicino a Union Station, definendole "atti spregevoli di manifestanti non patriottici" e "una pericolosa retorica alimentata dall'odio". "Condanno - ha detto in una nota - chiunque si associ alla brutale organizzazione terroristica Hamas, che ha promesso di annientare lo Stato di Israele e uccidere gli ebrei.

I graffiti e la retorica pro-Hamas sono abominevoli e non dobbiamo tollerarli nella nostra nazione. Condanno l'incendio della bandiera americana. Quella bandiera è un simbolo dei nostri più alti ideali come nazione e rappresenta la promessa dell'America. Non dovrebbe mai essere profanato in quel modo". Harris sostiene "il diritto di protestare pacificamente, ma sia chiaro: l'antisemitismo, l'odio e la violenza di qualsiasi tipo non hanno posto nella nostra nazione".

kamala harris 1 trump con netanyahu con i ministri degli esteri di bahrein e emirati arabi uniti