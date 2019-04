IL MONDO DI MEZZO, UN PROCESSO E MEZZO - 13 VANNO A PROCESSO PER AVER DETTO BUGIE SUI LEGAMI CON BUZZI. TRA GLI IMPUTATI LA DEPUTATA PD CAMPANA E GLI EX DIRIGENTI COMUNALI LUCARELLI E SCOZZAFAVA SECONDO IL GIP AVREBBERO DICHIARATO IL FALSO DURANTE IL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO

Valentina Errante per “il Messaggero”

Avrebbero detto il falso o non avrebbero riferito tutto quello che sapevano, nell' aula bunker di Rebibbia, quando erano stati chiamati a testimoniare nel processo di primo grado al Mondo di Mezzo. Negavano di avere avuto rapporti con Salvatore Buzzi e Massimo Carminati.

Adesso, sono imputati nel processo che comincerà il prossimo 13 novembre, davanti alla settima sezione collegiale del Tribunale di Roma. Lo ha disposto ieri il gup Costantino De Robbio, che ha accolto la richiesta della Procura, mentre per quattro posizioni le accuse sono cadute.

Alla sbarra si troveranno, tra gli altri, Antonio Lucarelli, ex braccio destro del sindaco di Roma Gianni Alemanno, e la deputata del Pd Micaela Campana. Gli imputati sono tutti accusati di falsa testimonianza tranne Roberto Grilli, il pentito dell' inchiesta, che risponderà di calunnia e autocalunnia, per avere negato in aula le dichiarazioni precedentemente rese agli inquirenti, e l' ex direttore del dipartimento Promozione dei servizi sociali del Comune di Roma, Angelo Scozzafava, condannato in appello a due anni e tre mesi, e ora imputato per falso ideologico. In una nota del settembre 2012, avrebbe sostenuto che ci fosse un numero superiore di moduli abitativi nel campo di Castel Romano e, soprattutto, la presenza di più persone rispetto a quelle effettivamente ospitate.

Per quanto riguarda la parlamentare del Partito democratico, Micaela Campana, ex moglie dell' assessore alla casa Daniele Ozzimo (condannato dalla Cassazione a due anni e due mesi per corruzione), la procura contesta le dichiarazioni rese in aula il 17 ottobre del 2016 davanti ai giudici della decima sezione penale. La parlamentare ha «affermato il falso, ovvero taceva, in tutto o in parte, ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogata».

I pm scrivono, inoltre, che la teste ha «negato di ricordare numerose circostanze della sua vita politica e personale, fra le quali la richiesta rivolta a Salvatore Buzzi di curare il trasloco per il cognato Nicolò Corrado, le ragioni dell' incontro del 4 aprile 2014 avuto con lui presso la sua abitazione» e i motivi per i quali Buzzi dovesse rivolgersi all' allora sottosegretario agli Interni Filippo Bubbico e, in particolare, «se fosse per l' accoglienza di immigrati a Castelnuovo di Porto».

Lo stesso Bubbico era finito in questo filone di indagine ma, dopo averlo ascoltato alla chiusura del procedimento, i pm hanno chiesto l' archiviazione. Lucarelli, invece, per i pm ha detto il falso nel corso della sua audizione del 20 marzo 2017, quando ha affermato «di non conoscere Massimo Carminati, di non essere mai stato contattato dallo stesso nel periodo in cui ha svolto le mansioni di capo segreteria di Alemanno, di non aver subito da Carminati alcuna intimidazione e di aver avuto rapporti conflittuali con Buzzi che, poi, ridimensionava nella rilevanza».

Il gup ha, infine, disposto il proscioglimento per Biagio Campanale, Maurizio Mattei, Maurizio Franchini e Angelo Chiorazzo.