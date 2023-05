IL MONDO E’ NELLO PERCHE’ E’ VARIO – MATTARELLA VA SUI LUOGHI DELL’ALLUVIONE IN ROMAGNA E IL MINISTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE, NELLO MUSUMECI, RECRIMINA. “PECCATO CHE OGGI NON CI SIA NESSUNO DEL GOVERNO A ILLUSTRARGLI LE CRITICITÀ… NESSUNO È STATO INVITATO” - DOPO L’USCITA AD MINCHIAM DI MUSUMECI, IL QUIRINALE È COSTRETTO A PRECISARE: “IL PRESIDENTE NON IMPONE LA PRESENZA DI ESPONENTI DEL GOVERNO. MA SE QUALCUNO VUOLE VENIRE È BENVENUTO” – SOTTOTESTO: NESSUNO USI POLITICAMENTE LE TRAGEDIE.

Estratto dell'articolo di Marzio Breda per il Corriere della Sera

(...)

sergio mattarella visita le zone colpite dall alluvione in emilia romagna 10

Sergio Mattarella, che nei casi di drammi simili non vuole intralciare i soccorsi, è andato ieri in Romagna. E i media avevano anticipato da diversi giorni la sua missione. Qualsiasi membro dell’esecutivo avrebbe potuto accompagnarlo, sarebbe bastata una telefonata al Colle.

Ma il ministro della protezione civile, Nello Musumeci, interessato per dovere d’ufficio alla questione, ci ha pensato solo nelle ultime ore. E ha subito recriminato. «Sono contento che il Capo dello Stato sia sui luoghi alluvionati, come ha fatto tutto il governo e, per due volte, la premier. Peccato che oggi non ci sia nessuno del governo a illustrargli le criticità… Nessuno è stato invitato. Non fa niente, l’importante è arrivare ai risultati».

sergio mattarella visita le zone colpite dall alluvione in emilia romagna 4

Una battuta agra e sgradevole, che ha costretto il portavoce di Mattarella a una precisazione in tempo reale. «Il presidente, nelle visite ai territori italiani, non impone la presenza di esponenti del governo. Essa, peraltro, gli è sempre gradita. È così da sempre, fin dall’inizio del primo settennato. In occasioni del genere, il Quirinale non ha mai fatto inviti. Ma se qualcuno vuole venire è benvenuto».

Polemica non raccolta, dunque. Né da Mattarella né da Meloni. La quale, quando fece la prima comparsa nella Romagna allagata, chiarì che la sua non era «una passerella». Sottinteso: nessuno usi politicamente le tragedie. Nessuno. Neppure chi volesse applicare alla sortita di Musumeci il motto andreottiano secondo cui «a pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si indovina». O no?

nello musumeci sergio mattarella visita le zone colpite dall alluvione in emilia romagna 8 sergio mattarella visita le zone colpite dall alluvione in emilia romagna 1 sergio mattarella visita le zone colpite dall alluvione in emilia romagna sergio mattarella visita le zone colpite dall alluvione in emilia romagna con stefano bonaccini sergio mattarella visita le zone colpite dall alluvione in emilia romagna 5 sergio mattarella visita le zone colpite dall alluvione in emilia romagna 6 sergio mattarella visita le zone colpite dall alluvione in emilia romagna 3 sergio mattarella visita le zone colpite dall alluvione in emilia romagna 2 sergio mattarella visita le zone colpite dall alluvione in emilia romagna