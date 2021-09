LA MORALE E' CHE WASHINGTON SE NE SBATTE DELL'EUROPA - PER GLI AMERICANI L'ACCORDO USA-AUSTRALIA, CHE HA FATTO SALTARE LA COMMESSA DI SOTTOMARINI A PARIGI, DOVEVA ESSERE SIGLATO IN ASSOLUTA SEGRETEZZA PER PRENDERE IN CONTROPIEDE LA CINA: DIVERSAMENTE MACRON L'AVREBBE BOICOTTATO - DOPO LE TENSIONI GIÀ ESPLOSE PER LE MANCATE COMUNICAZIONI SUL RITIRO DALL'AFGHANISTAN, L'EUROPA HA RICEVUTO UN'ALTRA CONFERMA CHE AGLI OCCHI DI WASHINGTON NON È PIÙ COSÌ RILEVANTE…

mario draghi, joe biden, emmanuel macron ursula von der leyen

Paolo Mastrolilli per "la Stampa"

Un errore gratuito, che si poteva facilmente evitare, ma rischia di compromettere proprio il contenimento della Cina danneggiando le relazioni con l'Europa. Ora che il danno è fatto, il presidente Biden dovrebbe usare la telefonata imminente con il collega francese Macron per inaugurare una seconda fase nella revisione della strategia per la regione indo-pacifica, che coinvolga non solo Parigi, ma l'intera Unione Europea, sul piano politico, diplomatico, militare ed economico.

Aukus - Biden Boris

Fonti molto vicine all'amministrazione ammettono off the record che la crisi dei sottomarini è stato un «unforced error». L'ufficio del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca che si occupa di Asia, guidato da Kurt Campbell, non ha minimamente condiviso cosa preparava per l'Australia con i colleghi dell'ufficio europeo, diretto da Amanda Sloat.

Aukus

Lo ha fatto perché riteneva la segretezza essenziale alla riuscita del piano, temendo che la Francia avrebbe cercato di boicottarlo, ma così ha creato le condizioni per la crisi. Il capo del Consiglio, Jake Sullivan, doveva sapere, ma non ha ritenuto necessario intervenire allertando Biden sul rischio che correva con Parigi e l'Europa intera.

Autorevoli fonti democratiche sottolineano che si è trattato di un errore più grave dell'Afghanistan, dove la strategia del ritiro era e viene ancora considerata giusta, ma sono stati sbagliati i tempi, perché nessuno aveva previsto una caduta così rapida del governo. Una grave mancanza di immaginazione, intelligence, organizzazione e gestione, che tuttavia non annulla la logica della decisione.

Aukus

La crisi dei sottomarini invece è più seria, perché rischia di compromettere l'intera politica di riavvicinamento all'Europa, su cui Biden aveva puntato molto fin dal viaggio di giugno proprio in chiave anti cinese: «Qualche mezzo nucleare per l'Australia è importante sul piano strategico, perché le consente di svolgere un ruolo più attivo nel contenimento di Pechino. Però non vale quanto la compromissione del rapporto con l'intera Europa, perché è di questo che stiamo parlando, non solo dei soldi per la consegna di alcune unità.

Aukus

Dopo le tensioni già esplose per le mancate comunicazioni sul ritiro dall'Afghanistan, il Vecchio continente ha ricevuto un'altra conferma concreta che agli occhi di Washington non è più così rilevante. E l'impressione diventa ancora più grave, perché invece l'operazione ha favorito la Gran Bretagna in difficoltà economica e politica dopo la Brexit, dando la sensazione di voler creare un nuovo fronte anglosassone.

Aukus

È l'opposto dell'interesse nazionale americano, come lo abbiamo costruito dalla Seconda Guerra Mondiale in poi». La cosa più sorprendente è che la crisi si poteva facilmente evitare, includendo Francia e Ue nel processo politico di revisione della strategia per il Pacifico, e dando qualcosa a Parigi per compensarla sul piano economico.

Aukus

L'argomento a favore dei sottomarini nucleari per l'Australia era logico e sostenibile, ma si poteva coinvolgere Parigi nel progetto, o garantire altre commissioni per rimpiazzare i 66 miliardi perduti. Nello stesso tempo era utile includere l'intera Europa nella discussione sul Pacifico, visto peraltro che Bruxelles la stava conducendo in parallelo sul fronte interno. Ora che il danno è fatto, le fonti suggeriscono a Biden di dipingere quella dei sottomarini come una prima fase della revisione della strategia, un piccolo passo legato solo ad un Paese. Adesso invece ne seguirà una seconda più ampia, che rivedrà l'intera postura militare e politica occidentale nel Pacifico, coinvolgendo la Francia e l'intera Ue, non solo sul piano delle commesse, ma anche dei commerci, le tariffe, gli investimenti e la diplomazia. Un primo segnale conciliatorio intanto è già arrivato, con la decisione di riaprire a novembre i voli verso gli Usa degli europei vaccinati. -

ACCORDO AUKUS Aukus Aukus AUKUS E I SOMMERGIBILI NUCLEARI ACCORDO AUKUS Aukus