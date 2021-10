ESCORT ROMENO CHE HA PASSATO LA NOTTE CON LUCA MORISI

1 - L’INCHIESTA SU MORISI E LA PISTA DEL RICATTO DOPO UNA LITE SUI SOLDI

Estratto dell’articolo di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci per “la Repubblica”

(…) Morisi è furioso. Sostiene che la boccetta non sia la sua, si rifiuta di firmare il verbale di perquisizione. I carabinieri denunciano sia Morisi sia P.R. . E la Procura apre un fascicolo, in attesa dell'esito delle analisi sul liquido.

luca morisi e matteo salvini

Attraverso il suo legale, Fabio Pinelli, Morisi ha già ribadito che la droga dello stupro non era sua e si è detto pronto a essere interrogato. Di chi era? "Di Morisi", dice P.R. "Certo non la mia", risponde Alexander, il terzo uomo.

PETRE - L ESCORT DEL FESTINO A CASA MORISI

Risponde alla videochiamata di Repubblica mentre è sdraiato sul letto. "Questa è una storia che non vi riguarda", sbuffa, prima di riattaccare. "Sono affari nostri: già state rovinando la vita del mio amico, non dovete rovinare anche la mia. Io non ne voglio sapere nulla, non ho fatto niente, non abbiamo fatto niente".

(…) In realtà i nomi di Alexander e P.R. in certi ambienti dicono qualcosa. Sia a Roma, dove hanno vissuto per molto tempo, sia a Milano. Sono due escort conosciuti, che spesso si muovono in coppia.

E sono conosciuti anche per una particolarità: "A un certo punto delle serate chiedono più soldi di quelli pattuiti, e se ti rifiuti ti minacciano di chiamare la polizia, o comunque di rovinarti pubblicamente".

LA CASA DI LUCA MORISI

È quello che potrebbe essere accaduto anche nell'appartamento di Morisi - due piani, nella mansarda un'enorme vasca idromassaggio al centro della stanza - anche se P.R. smentisce decisamente.

"Sono stato malissimo, ho pensato di morire", continua a dire.

"Ho le prove, i certificati medici, le chat, gli screenshot che documentano tutto quello che ho detto: da quella giornata sono un'altra persona". Agli atti dell'inchiesta, effettivamente c'è il referto medico di una visita al pronto soccorso, più diversi documenti nella disponibilità del suo legale, Veronica dal Bosco.

matteo salvini e luca morisi 5

2 - L'ALTRO ESCORT: SE MI CHIAMANO PARLERÒ COI GIUDICI

Giusi Fasano per il "Corriere della Sera"

Si fa chiamare Alexander, dice di avere 22 anni e di essere italospagnolo. Alle undici del mattino finalmente risponde, con la voce impastata di chi si è appena svegliato.

matteo salvini e luca morisi 4

«Sì, sono io l'altro ragazzo di quella notte ma per favore di tutta questa storia non voglio dire niente». Insistiamo e lui spiega meglio: «Mia madre non sta bene, è malata di cuore e non voglio assolutamente che venga a saper niente perché morirebbe se vedesse una mia foto sul giornale».

luca morisi

Se garantiamo l'anonimato? «Guardi, ho già parlato con la polizia (in realtà sono i carabinieri, ndr ). Quello che avevo da dire sulle ore passate in quella casa l'ho detto a loro.

E se mi chiameranno in tribunale dirò tutto quello che so come ho fatto quel giorno. Ma non voglio assolutamente rilasciare nessuna dichiarazione». Ha un accento straniero, è rumeno anche lui, come il suo amico Petre (che si fa chiamare Nicolas o Nics), ma parla molto bene l'italiano.

PERQUISIZIONE A CASA DI LUCA MORISI

Poche ore dopo questo scambio di battute, il suo profilo su Grindr - il sito per incontri omosessuali - non è più in chiaro e al suo telefonino risponde la voce di qualcun altro che ripete «non sono io, state sbagliando persona e state rovinando la mia famiglia».

Che abbia o no 22 anni è comunque giovanissimo e, come l'altro ragazzo, si definisce «escort gay».

Stando al racconto di Petre, Luca Morisi, l'ex guru della comunicazione social della Lega, ha contattato Alexander per l'incontro a tre nella sua casa di Belfiore, vicino Verona.

Ed è stato Alexander a presentargli Nicolas via chat, attraverso una serie di messaggi. Dice Petre: «Voleva fare qualcosa a tre e voleva usare la droga per forza.

CASA DI LUCA MORISI

Ha detto: io voglio la roba perché voglio divertirmi. Il mio amico ha chiesto a me e io ho accettato perché era un periodo che non lavoravo per niente. Ho una bambina di due anni, i soldi mi servivano per lei e per la mia famiglia».

Petre ed Alexander si conoscono ma sembra non si frequentino abitualmente. La notte a casa di Morisi è stata occasionale. Su uno dei suoi profili Petre si dice «gigolo rom», di Roma. Alexander invece scrive Milano e «disponibile anche a Bergamo, Brescia, Como».

ESCORT ROMENO CHE HA PASSATO LA NOTTE CON LUCA MORISI

MEME SU MATTEO SALVINI E LUCA MORISI MATTEO SALVINI LUCA MORISI MEME MEME SU LUCA MORISI LUCA MORISI matteo salvini e luca morisi 3