TUTTO COME A MARZO: GOVERNATORI E SINDACI DEL NORD NON VOGLIONO LE ZONE ROSSE. SOPRATTUTTO, NON VOGLIONO LA RESPONSABILITÀ DI DECIDERLE, PREFERISCONO CHE IL GOVERNO SI ACCOLLI LA ROGNA DI IMPORRE RESTRIZIONI NAZIONALI - LOMBARDIA E PIEMONTE HANNO UN INDICE RT, CHE MISURA LA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS, SUPERIORE A 2. E QUINDI SI TROVANO GIÀ NELLO SCENARIO 4, QUELLO CHE PREVEDE ANCHE LE ZONE ROSSE ''PER ALMENO TRE SETTIMANE''