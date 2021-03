È MORTO A 82 ANNI CARLO TOGNOLI, SINDACO DI MILANO DAL 1976 AL 1986: A NOVEMBRE ERA RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS ED ERA STATO RICOVERATO - BOBO CRAXI: "UN GRANDE DOLORE. UN PEZZO DELLA STORIA MILANESE, DELLA STORIA SOCIALISTA E ANCHE DELLA NOSTRA VITA CHE SE NE VA" – IL SOTTOSEGRETARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA ALAN RIZZI: “GRANDE SOCIALISTA E STIMATO SINDACO DI MILANO, A LUI VA RICONOSCIUTA LA VISIONE DELLA CITTÀ COME LA CONOSCIAMO OGGI”

Morto ex sindaco di Milano e ministro Carlo Tognoli

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - L'ex sindaco di Milano e due volte ministro Carlo Tognoli è morto questa mattina nel capoluogo lombardo. Lo annuncia Bobo Craxi: "Carlo Tognoli, un pezzo della storia milanese, della Storia Socialista e anche della nostra vita che se ne va. Un grande dolore", ha scritto su Twitter.

carlo tognoli 3

Tognoli aveva 82 anni e a novembre era stato colpito dal covid, mentre si trovava ricoverato all'ospedale Gaetano Pini per la frattura del femore. Da sempre iscritto al Psi, Tognoli è stato sindaco di Milano per 10 anni, dal 1976 al 1986, per poi diventare prima europarlamentare e poi deputato. E' stato poi ministro per i Problemi delle Aree Urbane del Turismo e dello Spettacolo fino al 1992, per poi lasciare ogni carica politica.

BIOGRAFIA DI CARLO TOGNOLI

Da www.cinquantamila.it – La storia raccontata da Giorgio Dell'arti

• Milano 16 giugno 1938. Dirigente di Mediobanca. Politico. Ex sindaco di Milano (1976-1986, il più giovane nella storia della città). Ministro per le Aree urbane nei governi Goria (1987-1988) e De Mita (1988-1989), per il Turismo nell’Andreotti VI (1989-1991) e nell’Andreotti VII (1991-1992).

carlo tognoli 1

• Iscritto al Psi nel 1958, eletto sindaco di Milano «quando Bettino Craxi non era ancora segretario», precisa. Si definisce socialista liberale. Carriera stroncata da Tangentopoli (tangenti Atm, processo finito con l’assoluzione). Dal 2005 presidente della Fondazione Policlinico di Milano.

• Perito chimico, frequentò la Bocconi da lavoratore senza mai laurearsi per l’incombente impegno nelle file del Psi. Dal 1958 al 1962 fu dirigente del movimento giovanile, dal 1960 al 1970 consigliere comunale a Cormano, dal 1969 al 1970 segretario cittadino del Psi. Assessore dal 1970 al 1976, deputato europeo dall’84 all’87.

carlo tognoli 4

• Dal 2005 al 2009, su richiesta dell’allora presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni, è stato eletto a presidente della Fondazione Ospedale Maggiore di Milano.

• «Craxi, come molti di noi che hanno cominciato a fare politica con lui, adesso non starebbe né in una coalizione né nell’altra» (da un’intervista di Gian Guido Vecchi).

carlo tognoli 2

carlo tognoli