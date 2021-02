9 feb 2021 08:48

È MORTO FRANCO MARINI – L’EX PRESIDENTE DEL SENATO AVEVA 87 ANNI E A GENNAIO ERA STATO RICOVERATO PER COVID - ABRUZZESE DI SAN PIO DELLE CAMERE, LAUREATO IN GIURISPRUDENZA, CON UN PASSATO IN CUI SINDACATO E POLITICA SONO SEMPRE ANDATI DI PARI PASSO — ERA SOPRANNOMINATO "IL LUPO MARSICANO", IN RICORDO DEL SUO PERIODO DI LEVA, SVOLTO COME UFFICIALE NEGLI ALPINI - NEL 2013 SFIORÒ IL QUIRINALE…