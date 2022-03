CHE CE FAMO CON PETROCELLI? - IL PRESIDENTE GRILLINO DELLA COMMISSIONE ESTERI DEL SENATO HA VOTATO CONTRO LA RISOLUZIONE DELLA MAGGIORANZA CHE IMPEGNA L'ITALIA AD ARMARE L'UCRAINA: DEL RESTO HA SEMPRE RIVENDICATO LA SUA SIMPATIA PER I PAESI COSIDDETTI "NON ALLINEATI" - ORA IN MOLTI CHIEDONO CHE SI DIMETTA, ANCHE SE TECNICAMENTE NON PUÒ ESSERE SFIDUCIATO. E CONTE NON PUÒ PRENDERE POSIZIONE PERCHÉ È AZZOPPATO, IN ATTESA DI SAPERE COSA DECIDE IL TRIBUNALE DI NAPOLI...