1 - INCONTRO AD ARCORE FRA BERLUSCONI E CASINI IL CAV VUOL RIDIVENTARE IL CENTRO DEL CENTRO

Marco Antonellis per “Italia Oggi”

«È stato un incontro affettuoso...»'. Pier Ferdinando Casini è stato ieri ad Arcore, dove ha incontrato Silvio Berlusconi. L'ex presidente della Camera, tra i candidati al Colle prima di arrivare al Mattarella bis (anche se gli unici due che avrebbero avuto veramente i voti per essere eletti sono stati solamente Sabino Cassese ed Elisabetta Belloni) ha assicurato che durante il colloquio con il Cav non si è discusso di politica: «Abbiamo avuto un incontro dal contenuto umano e affettivo ho ringraziato Berlusconi per la sua attenzione e amicizia, che ho affettuosamente contraccambiato. Non abbiamo parlato di attualità politica. Solo -sottolinea Casini- degli scenari internazionali complicati che stiamo vivendo»'.

Sarà. Perché nel centro politico italiano in molti si stanno muovendo a cominciare proprio da Berlusconi. Ma cosa sta bollendo in pentola? O, per meglio dire, cosa sta passando per la testa di Berlusconi dopo gli ultimi avvenimenti politici? Il Cavaliere sta progettando di ritornare al centro dell'attenzione della politica italiana, e non solo del centrodestra. Berlusconi ha capito che il politico dilettante non è più gradito a nessuna parte politica del popolo italiano. In questi mesi, ha lavorato costantemente a un progetto di formazione politica, una sorta di «università delle libertà» e lo ha fatto avvalendosi dei massimi esperti del settore.

Nessun partito politico italiano, di nessuna area, vuoi per motivi economici, vuoi per insipienza, possiede una scuola di formazione politica; sporadicamente si può assistere a qualche stage in formula weekend, si consigliano letture di 'libri di parte' e ormai da molto tempo i partiti politici non hanno più un'idea precisa di dove vogliono andare a parare. Chissà che ora non sarà proprio il Cavaliere a farsene carico, unendo i concetti più importanti della storia politica italiana alle innovazioni tecnologiche e alla didattica più moderna.

Da qui, nelle intenzioni di Arcore, potrebbe nascere una vera rifondazione azzurra, per riportare lo spirito liberale, democratico ed europeista come elemento centrale del nuovo pensiero di centro all'interno del centrodestra. Insomma, cosa bolle in pentola sta ormai per essere svelato e nelle prossime due settimane ci saranno importanti novità. Berlusconi è pronto a scendere nuovamente in campo.

2 - PIER FERDINANDO CASINI: "IL PROGETTO DI RENZI E TOTI NON È LA MIA TAZZA DI TÈ. CON BERLUSCONI SOLO UN GIRO TRA DUE EX"

N. C. per “la Stampa”

Reduce dall'incontro di Arcore con Silvio Berlusconi, Pieferdinando Casini è in macchina, sta accompagnando i figli a una partita di calcio. «Due minuti non ce li ho, al massimo uno».

Mi dica solo come ha trovato Berlusconi

«Si vede che non è stato bene, è sicuramente provato, ma in ripresa. È stato un incontro affettuoso, tra due amici».

Cosa le ha detto delle vostre aspirazioni quirinalizie?

«Era dispiaciuto che non si fossero create le condizioni per una mia candidatura. Come, del resto, non c'erano state per la sua. Ma è soddisfatto della rielezione del presidente Mattarella, tutto è bene quel che finisce bene».

E ora che fate voi due?

«Abbiamo fatto una bella passeggiata nel giardino di Arcore, con i cagnolini al seguito».

Come due vecchietti, due ex della politica

«Ecco bravo, due ex. Noi abbiamo dato, ora tocca agli altri».

Quindi, non avete parlato di federazioni centriste e progetti futuri?

«Non abbiamo assolutamente parlato dell'attualità politica. Del resto, io non sono interessato a queste ipotesi centriste che leggo sui giornali».

Perché pensa non possano avere successo?

«Guardi, sicuramente lo spazio politico al centro c'è e i possibili interpreti anche. Poi bisogna vedere cosa sono capaci di fare».

Renzi e Toti pronti a unirsi, grandi manovre in vista delle elezioni del prossimo anno e lei non partecipa?

«Lo ripeto in inglese: "It' s not my cup of tea". Questa operazione centrista non mi riguarda, non sono in alcun modo coinvolto».

Altro che federatore, insomma

«Ma quale federatore, ho detto che siamo andati ai giardinetti!».

C'era anche Dudù?

«C'erano tutti i cani. Dudù non lo riconosco e, onestamente, non mi sono informato».