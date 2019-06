IL MOSTRO DELLA LAGUNA - “LE RESPONSABILITA’ DI QUELLO CHE E’ ACCADUTO SONO DI TONINELLI” - IL SINDACO DI VENEZIA BRUGNARO ALL’ATTACCO DEL MINISTRO DOPO L’INCIDENTE NEL CANALE DELLA GIUDECCA: "NESSUNO VUOLE CHE LE NAVI CONTINUINO A PASSARE LI’. LA SOLUZIONE C’E’ ED È IL CANALE VITTORIO EMANUELE. ORA IL MINISTRO DECIDA...”

Gloria Bertasi per “il Corriere della Sera”

brugnaro

«La soluzione c' è, siamo tutti d' accordo: cittadini, Comune, Città metropolitana, Regione, Porto. Le navi devono passare dal canale Vittorio Emanuele. C' è anche un atto del Comitatone e le carte sono in mano al ministro Danilo Toninelli». Il sindaco Luigi Brugnaro stava celebrando lo sposalizio di Venezia col mare quando è stato informato dell' incidente.

Le immagini della nave che si schianta sulla riva stanno facendo il giro del mondo.

venezia incidente tra una nave da crociera e un battello i turisti cercano di scappare

«Abbiamo avuto la dimostrazione di quello che succede quando non si vuole agire, nessuno a Venezia vuole che le navi continuino a passare in bacino di San Marco e nel canale della Giudecca, la soluzione c' è: il ministro decida».

Nell' attesa, che fare?

«Oggi (ieri, ndr ) il prefetto Vittorio Zappalorto ha convocato un Comitato per l' ordine e la pubblica sicurezza e d' intesa abbiamo chiesto alla Capitaneria di Porto di fornire un elenco delle navi che per pescaggio possono già transitare per il Vittorio Emanuele.

Pensiamo che si possa mettere in campo una sperimentazione per le imbarcazioni più piccole. Non serve attendere. Abbiamo anche chiesto a Autorità portuale e Capitaneria di procedere con i carotaggi al canale per adeguarlo alle navi più grandi».

venezia incidente tra una nave da crociera e un battello i turisti cercano di scappare 2

E i rapporti con Roma? Persino dopo l' incidente, sui social, lei e Toninelli vi siete punzecchiati.

«Attendiamo di sapere qualcosa dal ministro, dice che sta studiando progetti che coinvolgono altri porti, non ci ha ancora detto nulla, ma siamo in fiduciosa attesa.

Intanto abbiamo una soluzione, forse l' unica fattibile» .

C'è chi vi accusa di non fare abbastanza...

danilo toninelli a di martedi 2

«Le responsabilità di quello che è accaduto, mi spiace dirlo, sono di Toninelli. Chiedete a lui, gli ho chiesto di venire a Venezia, mi ha detto che ci sono troppe polemiche, gli ho fatto notare che l' incidente accaduto non è da poco, ha ribattuto che fra due o tre settimane porta i progetti».

Secondo lei cosa dirà?

«Forse che farà un porto a Chioggia tra 10 anni. Ma noi vogliamo una soluzione ora, altrimenti ce la faremo da soli come città».

I No Navi manifesteranno sabato...

BRUGNARO VERSIONE BATMAN venezia incidente tra una nave da crociera e un battello turistico 2

«I soliti con le bandiere. Che però bloccano ogni soluzione. L' Italia deve smettere di dire no a tutto».

