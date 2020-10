IN MOVIMENTO VERSO IL BARATRO - CHI CREDE CHE I GRILLINI STIANO DISCUTENDO DI ORGANIZZAZIONE INTERNA SI SBAGLIA. LA PROPOSTA DELL’ORGANO COLLEGIALE SERVE A IMPEDIRE CHE DI BATTISTA DIVENTI IL CAPO DEL MOVIMENTO, E AL CONTEMPO A INTRODURRE IL TERZO MANDATO, VOLUTO DAI PARLAMENTARI ATTACCATI CON IL VINAVIL ALLA POLTRONA – CHE FINE INGLORIOSA: UN MOVIMENTO NATO CONTRO LA “CASTA” CHE SI FA CASTA…

DAGONEWS

DAVIDE CASALEGGIO LUIGI DI MAIO VITO CRIMI

Siamo allo scontro finale. Chi crede che all’interno del Movimento 5 stelle si stia discutendo di organizzazione -collegiale o con un capo alla guida - sbaglia. La proposta dell‘ organo collegiale ha solo due funzioni: impedire che Di Battista diventi il capo del MoVimento e al contempo a introdurre il terzo mandato, voluto dai parlamentari che non potrebbero essere più rieletti, ma che implica una totale rottura col passato.

Ci vuole però un cambiamento dello Statuto e se gli iscritti dovessero approvarlo la sconfitta di Casaleggio sarà definitiva. Ma il risultato è tutt’altro che scontato. Di Maio può contare sui parlamentari e su Grillo (anche se al momento preferisce non esporsi) ma riuscirà a convincere la maggioranza degli iscritti?

beppe grillo luigi di maio

Di Battista, odiato dai parlamentari, ha invece ancora un grosso seguito nella base del MoVimento e avrebbe ora tutto il tempo per attivarsi. Lo farà? Non lo sappiamo ma se cade Casaleggio cade anche lui. La speranza di essere inserito nel l’organo collegiale è ormai tramontata. Non ha molto tempo da perdere.

Che fine ingloriosa: un MoVimento nato contro la “casta” che si fa casta con il terzo mandato, con Grillo che per motivi che non si possono dire si è venduto al nemico. E dire che molti attivisti, come mostrano le reazioni contro il Comitato di garanzia (garanzia de che??), non sono disposti ad accettare questa deriva partitocratica.

