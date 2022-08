“MISOGINO E MASCHILISTA DESCRIVERMI COME ‘LADY FRANCESCHINI’” – MICHELA DI BIASE SI INCAZZA E SBOTTA SU FACEBOOK: “NON POSSO TACERE. DESCRIVERMI COME LA MOGLIE DI È IN PRIMO LUOGO INGIUSTO E, COSA MOLTO PIÙ GRAVE, È FRUTTO DI UNA CULTURA MASCHILISTA CHE VUOLE RACCONTARE LE DONNE ATTRAVERSO L'UOMO CHE HANNO ACCANTO" – POTREBBE APPROFITTARNE PER NON TACERE ANCHE SULL'ATTACCO DEL SUO SEGRETARIO, ENRICO LETTA, ALLA MELONI ("CERCA DI INCIPRIARSI”). OPPURE LA MISOGINIA PER LE DONNE DI DESTRA NON ESISTE?