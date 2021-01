21 gen 2021 19:40

NANCY PELOSI NON MOLLA TRUMP: “PRESTO IL PROCESSO DI IMPEACHMENT” – LA SPEAKER DELLA CAMERA NON HA PRECISATO QUANTO PRESTO. NONOSTANTE I DUBBI LEGALI SULL’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA SU UN EX PRESIDENTE, I DEMOCRATICI VOGLIONO LIBERARSI UNA VOLTA PER TUTTE DI DONALD. SOPRATTUTTO VOGLIONO FARE IN MODO CHE NON POSSA RICANDIDARSI TRA QUATTRO ANNI (RISCHIEREBBE DI VINCERE DI NUOVO)