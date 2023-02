DEI NANI E DELLE BALLERINE CI SONO RIMASTI SOLO I NANI, PURTROPPO – “BLITZQUOTIDIANO”: “PICCOLA GENTE. TRA I VINCITORI E I VINTI DELLE ULTIME ELEZIONI E DI QUELLE DI PRIMA E PRIMA ANCORA. I PARLAMENTARI DEL PD SI SONO AFFOLLATI INTORNO A COSPITO, CHE STA RICATTANDO LO STATO. CAPACITÀ DI LETTURA POLITICA TERRA TERRA” – “IN FRATELLI D’ITALIA IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DEL PARTITO SI È SENTITO UN CATTIVISSIMO ME ANCORA E SEMPRE IN MISSIONE DEL ‘FARGLIELA VEDERE AI ROSSI’ IN UNA ETERNA GARA A CHI CE L’HA PIÙ LUNGO…”

Ai tempi ce la prendemmo con usi, costumi, look e spessore intellettuale e intellettivo del Psi di Bettino Craxi. Ai tempi dell’Assemblea nazionale che si riuniva al cinema Belsito a Roma si disse icasticamente ed efficacemente che era infarcita di “nani e ballerine”. […] Quaranta anni circa dopo il personale politico delle parti vecchie e nuove al potere e all’opposizione abbonda, trasuda, esonda di nani e ballerine.

Parlamentari del Pd sono andati in carcere a colloquio con Cospito. Andare a verificare le condizioni di un detenuto che fa sciopero della fame è cosa lecita, anzi in qualche modo dovuta e fa, per così dire, parte del mansionario del parlamentare.

Ma andarci in delegazione, delegazione al massimo livello, affollarsi intorno a Cospito che sta di fatto ricattando lo Stato […] è segno di nanismo staremmo per dire professionale. Laddove la professione, in sé nobile, è la politica. Ci si sono messi in quattro del Pd, quattro dirigenti del massimo livello […] a non riuscire e capire e vedere la valenza politica di quel che facevano. Capacità di lettura politica terra terra, alzo zero. Questione di statura intellettiva e intellettuale, da alzo zero non c’è prospettiva è la visuale è desolatamente corta e piatta.

In Fratelli d’Italia, […] niente meno che il responsabile (mai parola fu più generosamente elargita) organizzativo del partito […] si è sentito un cattivissimo me ancora e sempre in missione del “fargliela vedere ai rossi” in una eterna gara a chi ce l’ha più lungo: l’ego, le informazioni, il coraggio, l’ardimento.

[…] E quindi […] non ha saputo, come dire, tenere un cecio un bocca ed è corso alla camera dei deputati a dire: lo so, lo so! E che aveva saputo di così “piccante” da doverlo subito riversare alla Camera soprattutto per attestare che lui è uno che sa? Informazioni riservate su come, chi e quando registra le conversazioni dei detenuti […]. L’idea che la riservatezza sia una tutela per gli interessi e la salute dello Stato è volata via troppo alta per il rampante rampollo e ruspante dirigente di Fratelli d’Italia.

Si diceva…nani e ballerine nel ceto e personale politico nel Psi di Bettino Craxi. Ora, dopo innumerevoli prove della loro esistenza e dominanza, dopo una lunga selezione, dopo un perfezionamento e potenziamento del genere nel ceto e personale politico, ora dopo circa quaranta anni da allora, ballerine poco e niente, sono migrate altrove, anche in metafora.

Ma nani, cioè personale politico di bassa statura professionale, quanti ne vuoi. Tra i vincitori e i vinti delle ultime elezioni e di quelle di prima e prima ancora. Piccola gente. Col terrificante sospetto, che tende a condensarsi in consapevolezza, che siano così intellettualmente e intellettivamente nani a immagine e somiglianza e rappresentanza di tutti noi.

