NAPOLI-BARCELLONA SU CANALE5 SBANCA L'AUDITEL (23,5%) E STACCA RAI1 (13%) - BIANCA BERLINGUER (4,9%) BATTE GIORDANO (4,6%) ED ENTRAMBI SUPERANO FLORIS (4,5%) - ''PECHINO EXPRESS'' (9,4%) - ''IENE'' (9%) - AMADEUS CALA CONTRO IL CALCIO (18,8%), MINI-STRISCIA (17,8%) - MORENO COL TRAINO INVERSO DI COSTANTINO (5,1%) - PALOMBA (5,1-3,9%), GRUBER (6,3%) - E.DANIELE (19,5-16,9%) - 'FORUM' (15,7%), ISOARDI (12,3%) - 'FRONTIERE' (12,1%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 I Nostri Figli ha conquistato 3.223.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Napoli-Barcellona ha raccolto davanti al video 6.406.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Rai2 Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente ha interessato 2.177.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 1.549.000 spettatori (9%).

bianca berlinguer

Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.1100.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 971.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.041.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su TV8 La Tata dei Desideri ha segnato l’1.8% con 465.000 spettatori mentre sul Nove L’Amore Infedele ha catturato l’attenzione di 273.000 spettatori (1.2%). Su LA5 la replica del Grande Fratello Vip piace a 221.000 spettatori con l’1.1% di share. Su Real Time Primo Appuntamento sigla l’1.5% con 417.000 spettatori. Il match di Champions League, Napoli-Barcellona, ha ottenuto anche 1.220.574 spettatori con il 4.4% di share su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Access Prime Time

UPaS si ferma al 5.8%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.348.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.860.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.1% con 1.454.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.194.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.372.000 spettatori pari al 5.1% e Un Posto al Sole 1.650.000 (5.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.407.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.105.000 (3.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.772.000 spettatori (6.3%). Su TV8 Guess my Age piace a 661.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 399.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Cuochi d’Italia ancora al 2%.

giovanni floris

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.109.000 spettatori (22.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.865.000 spettatori (25.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.057.000 spettatori con il 17.3% di share e Avanti un Altro! 4.385.000 con il 20% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 826.000 spettatori (4.1%) e NCIS 1.182.000 (4.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.8% con 738.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 565.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Blob segna 1.257.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.5% con 609.000 spettatori nella prima parte e il 3.7% con 927.000 spettatori nella seconda. Su La7 Zona Rossa ha appassionato 245.000 spettatori (share dell’1.3%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 470.000 spettatori (2%). Sul Nove Sono le Venti piace a 176.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mattina

Agorà 10%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.140.000 telespettatori con il 18.7% di share; Storie Italiane ottiene 1.371.000 spettatori con il 19.5% di share nella prima parte e 1.362.000 (16.9%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.145.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 1.057.000 (15.1%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla l’1.5% con 103.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire piace a 168.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Agorà convince 733.000 spettatori pari al 10% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.2% con 511.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 94.000 spettatori con share dell’1.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 159.000 spettatori con il 3.7% nelle News e 322.000 (4.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 339.000 spettatori pari al 4.8%.

napoli barcellona

Daytime Mezzogiorno

La Prova del Cuoco 12.3%.

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.699.000 spettatori con il 12.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.668.000 telespettatori con il 15.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 494.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 1.103.000 (8.2%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. piace a 264.000 spettatori con il 3.1% di share, il GF Vip a 878.000 (5.3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.049.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 575.000 spettatori (6.9%), Quante Storie si porta al 5% con 800.000 spettatori e Passato e Presente al 3.5% con 628.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 111.000 spettatori con l’1.3% di share nella prima parte e 202.000 (1.4%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 631.000 spettatori (3.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 488.000 spettatori con share del 5.9% nella prima parte, e 683.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Lo Sportello di Forum si ferma al 5.8%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.951.000 spettatori (12.7% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.876.000 spettatori (14.5%). La Vita in Diretta informa 2.189.000 spettatori con il 15.8% (presentazione 1.641.000 – 13.4%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.693.000 spettatori (15.4%), Una Vita ha convinto 2.495.000 spettatori con il 15.2% di share mentre Uomini e Donne si porta al 21.3% con 3.053.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 19.2% con 2.489.000 spettatori). Il GF Vip è seguito da 2.389.000 spettatori (19.1%) e Amici di Maria De Filippi da 2.414.000 spettatori (19.8%). Il Segreto sigla il 19% con 2.313.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.8% con 2.157.000 spettatori nella prima parte, al 17.2% con 2.535.000 spettatori nella seconda e al 13.9% con 2.305.000 spettatori nella terza, di breve durata.

mario giordano

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 774.000 spettatori (5.3%), Castle 442.000 (3.6%) e Squadra Speciale Cobra 11 497.000 (3.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 910.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio, 980.000 (6.1%) nel secondo e 811.000 (5.4%) nel terzo. Big Bang Theory diverte .000 spettatori (%) e il GF Vip .000 (%). Su Rai3 Il Carnevale di Viareggio ha fatto compagnia a 897.000 spettatori (6.4%) e Geo a 1.735.000 spettatori con il 11.9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 916.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 562.000 spettatori con il 4.2% mentre Tagadoc 259.000 (2%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 204.000 spettatori (1.5%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 270.000 spettatori (1.6%).

Seconda Serata

Il breve omaggio di Pechino Express ad Achille Lauro al 9.3%.

Su Rai1 Frontiere convince 1.309.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 547.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rai2 Achille Lauro Express segna 1.116.000 spettatori con il 9.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 6.6% con 572.000 spettatori. Su Italia1 Angelo Duro – Perchè mi sta guardando? viene visto da una media di 569.000 ascoltatori con l’11.9% di share. Su Rete4 Scherzi del Cuore ha segnato il 2.3% con 120.000 spettatori. Su Real Time Il Salone delle Meraviglie convince 308.000 spettatori (1.3%) nella prima puntata e 285.000 (1.5%) nella seconda.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.169.000 (23.4%)

Ore 20.00 6.532.000 (25.3%)

TG2

Ore 13.00 2.748.000 (16.2%)

Ore 20.30 2.199.000 (8%)

costantino della gherardesca alla presentazione di pechino express 4

TG3

Ore 14.25 2.097.000 (13%)

Ore 19.00 2.581.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 3.738.000 (21.8%)

Ore 20.00 5.311.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.691.000 (12%)

Ore 18.30 1.121.000 (6.7%)

TG4

Ore 12.00 320.000 (2.8%)

Ore 18.55 916.000 (4.5%)

TGLA7

Ore 13.30 895.000 (5.1%)

Ore 20.00 1.495.000 (5.7%)