Federico Capurso per “La Stampa”

Il senatore Vito Petrocelli è sempre più isolato, tra il procedimento di espulsione dal Movimento e il tentativo di rimuoverlo dalla presidenza della commissione Esteri.

«Vergognoso», strepita sui social, rivendicando la coerenza della sua posizione in politica estera, «la stessa del governo Conte I e del programma con cui sono stato eletto, prima che arrivassero il Pd e Draghi».

Ma per Petrocelli il vero problema non è lo strappo con il suo partito, né l'alleanza con i Dem o l'appoggio al governo Draghi: «Mi fa soltanto un po' male - scrive - il silenzio assordante di Beppe». Ecco, è la distanza che per la prima volta sente con Beppe Grillo; di questo, soprattutto, non riesce a farsene una ragione.

Perché tra i due c'è un filo rosso che li lega da anni e che si è stretto proprio attorno a una comune visione di politica estera: l'amore per il regime cinese. E di sponda, per la Russia. Petrocelli si definisce «filocinese» e Grillo da anni usa il suo blog come megafono della propaganda della Repubblica popolare.

Quando non lo fa in prima persona, si avvale dei contributi di Fabio Massimo Parenti, un professore di geopolitica che insegna - non a caso - alla China foreign affairs university di Pechino. E chi è il politico italiano di cui Parenti condivide, più di ogni altro, idee e posizioni in materia di politica estera? Petrocelli, ovviamente.

Ne rilancia tweet, pensieri e spunti. Un triangolo di ferro che ora appare spezzato, ma che sopravvive nella vicinanza di idee. Proprio ieri, poche ore prima dello sfogo del senatore, Grillo pubblica infatti sul suo blog un articolo di Parenti in cui si sostiene che la Cina può «fornirci un approccio unico ed efficace per costruire la pace» attraverso la sua «globalizzazione inclusiva».

Un modello che - vale la pena ricordarlo - si avvale di un sistema di prestiti a Paesi economicamente poveri, ma ricchi di materie prime, per aumentarne il debito pubblico e tenerli al giogo.

Eppure, «l'Occidente - scrive Parenti - non sta investendo in piani per l'integrazione, ma sta scegliendo la corsa al riarmo, che può e deve essere assolutamente fermata».

Così, il filo gira e chiude il cerchio. Il problema di Grillo, Parenti e Petrocelli, partendo dalla Cina come promotrice di pace, arriva al rifiuto del riarmo dei paesi occidentali (dimenticando, forse, il recente piano cinese di riarmo nucleare e di enormi investimenti in tecnologie militari).

Nella linea politica di Grillo, più filocinese che pacifista, si innesta anche la nuova posizione del M5S di Conte, che chiede al governo di stabilire prima l'uso che si farà delle armi che stiamo inviando in Ucraina, se per difendersi o per contrattaccare.

E lo stesso Petrocelli, nelle ultime settimane, aveva lanciato strali contro l'invio di aiuti militari in Ucraina - ma senza fare le distinzioni che fa Conte - e si è ritrovato solo, con i parlamentari M5S intenti a cannoneggiare contro di lui per spingerlo alle dimissioni da presidente della commissione Esteri.

Anche il titolare della Farnesina Luigi Di Maio, da Strasburgo, gli chiede di «considerare la situazione e dimettersi dalla presidenza. C'è un parere unanime dei gruppi parlamentari che gli chiede di lasciare».

La formula per costringerlo a un passo indietro, però, deve essere ancora trovata. La giunta per il Regolamento del Senato si è riunita ieri, ma non ha ancora individuato quali siano le strade legittime per arrivare alla sua rimozione.

Certo, potrebbe sempre convincerlo Grillo, se non fossero già chiare le sue idee. -

