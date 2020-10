Dagonews

trenitalia nessuna soluzione il 14 dicembre

Se provate a prenotare un treno sul sito di Italo dopo il 12 dicembre, non ve lo permette: le date non sono selezionabili. Sul sito di Trenitalia invece fa scegliere le date e poi però ''non ci sono soluzioni disponibili'', neanche sul Roma-Milano, in nessun giorno di dicembre dopo il 12. Come mai? Cosa sanno le società ferroviarie che noi non sappiamo? A qualcuno hanno detto che si tratta di ''calendari da aggiornare'' ma è palesemente una bufala. Da sempre si può prenotare un treno a meno di due mesi di distanza, soprattutto nel periodo delle feste.

La verità? Probabilmente Trenitalia e Ntv aspettano di capire se il governo imporrà un lockdown natalizio prima di vendere i biglietti e di ritrovarsi col grattacapo di dover rimborsare (o, come spesso avviene, emettere tremendi voucher) i loro clienti.

il 13 dicembre manco un treno sul sito di trenitalia il 12 dicembre pieno di treni italo treno impossibile prenotare dopo il 12 dicembre italo treno impossibile prenotare dopo il 12 dicembre trenitalia nessuna soluzione il 14 dicembre