9 lug 2024 12:02

LA NATO FESTEGGIA I SUOI 75 ANNI E TREMA PER IL RITORNO DI TRUMP - IL VERTICE AL VIA A WASHINGTON INIZIA CON L'INCOGNITA UCRAINA (SI PREPARA UN NUOVO PACCHETTO DI AIUTI) MA ANCHE CON LO SPETTRO DI UN RITORNO DEL TYCOON ALLA CASA BIANCA CHE HA MINACCIATO L'USCITA DEGLI STATI UNITI DALL'ALLEANZA – TRUMP HA ANCHE MINACCIATO DI NON DIFENDERE GLI ALLEATI DA EVENTUALI ATTACCHI SE NON QUESTI NON SPENDONO QUANTO CONCORDATO - LA PREOCCUPANTE ALLUSIONE DI "THE DONALD" A UNA RAPIDA SOLUZIONE DELLA GUERRA IN UCRAINA...