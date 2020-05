NATO INCENDIARIO, GIÀ DIVENTATO POMPIERE, ORMAI CAMERLENGO DELLE ISTITUZIONI: ROBERTO FICO - ''SONO D'ACCORDO CON ZINGARETTI, LA MAGGIORANZA PROSEGUA SOLIDA, UN GOVERNO STABILE FA BENE AL PAESE E ALL'UNIONE EUROPEA - OTTIMA NOTIZIA IL RECOVERY FUND, CON MISURE SUFFICIENTI POTREMMO NON RICORRERE AL MES''

FICO, BENE ZINGARETTI, MAGGIORANZA PROSEGUA SOLIDA

(ANSA) - "Sono d'accordo con Zingaretti: la maggioranza deve continuare a lavorare solida. Una maggioranza ed un governo stabile in un momento di crisi fanno bene al Paese ed alla Ue". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico a Rainews 24.

RECOVERY FUND: FICO, OTTIMA NOTIZIA, ORA FARE PRESTO

(ANSA) - "La notizia buona è che finalmente la commissione ha fatto una proposta in linea con la richiesta dell'Italia. E' una ottima notizia. Ora bisogna fare presto. I Paesi approvino al più presto il recovery fund". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico a Rainews 24. Quanto alla eventualità di un ricorso al Mes, Fico osserva: "Ora vedo che il recovery fund sta diventando realtà. Le sue misure sono sufficienti e quindi potremmo non ricorrere al Mes, che in ogni caso deve esser senza condizioni".

FASE 2: FICO, LAVORIAMO TUTTI PER FAR RIPARTIRE ITALIA

(ANSA) - "Lo Stato sta lavorando ogni giorno perchè tutti i problemi siano risolti. Non è una cosa semplice nè velocissima, ma lo stiamo facendo. Dobbiamo farlo insieme per far ripartire l'Italia. Sono fiducioso che si possa guardare a un futuro di opportunità se sappiamo costruirlo insieme, istituzioni e cittadini". Così il presidente della Camera Roberto Fico a Rai news 24.

