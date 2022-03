22 mar 2022 09:57

NAVALNY DI LACRIME - PUTIN È IMPEGNATO A BOMBARDARE L’UCRAINA MA NON DIMENTICA I NEMICI: IL TRIBUNALE DI MOSCA HA CONDANNATO ALEXEI NAVALNY PER FRODE “SU LARGA SCALA” E OLTRAGGIO ALLA CORTE - LA PROCURA HA CHIESTO 13 ANNI DI CARCERE. L’OPPOSITORE STA GIÀ SCONTANDO UNA PENA DI DUE ANNI E MEZZO IN UN CAMPO DI PRIGIONIA PERCHÉ AVREBBE VIOLATO LA LIBERTÀ VIGILATA - L’AVVELENAMENTO, LE CURE IN GERMANIA E L’ARRESTO