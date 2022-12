BIDEN, LEVATI DALLE PALLE, NON TI VOGLIONO NEANCHE I TUOI ELETTORI – IN UN SONDAGGIO IL 54% DEI DEMOCRATICI SOSTIENE CHE “SLEEPY JOE” NON SI DEBBA CANDIDARE ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI NEL 2024 – NON VA MEGLIO A TRUMP: IL 37% DEI REPUBBLICANI NON LO VUOLE VEDERE SULLA SCHEDA ELETTORALE – MORALE DELLA FAVA: GLI AMERICANI SONO STUFI DI ENTRAMBI E VORREBBERO FACCE NUOVE...