Ragazzi, scherzi a parte, come ovvio non conoscevo i trascorsi della signora in questione. Se si trattasse di fatti privati nulla questio, ma direi che non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione. Domani me ne occuperò https://t.co/uMAtVY2fzi — Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 8, 2022

Doha Zaghi, 31 anni, in arte Lady Demonique, mistress e performer, era in corsa con Azione a sostegno della candidata di centrosinistra Barbara Minghetti alle elezioni Comunali di Como: «La politica? Spacco i social di like». Il leader Carlo Calenda: «Non ci sono i presupposti per una candidatura»

«Imprenditrice digitale e performer, 31 anni», è l’indicazione che compare sulla lista dei candidati di Agenda Como 2030 accanto al nome di Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, una sexy star (qui il ritratto) e mistress sadomaso che ha scelto di entrare nella bagarre delle elezioni amministrative a Como e sostenere l’aspirante sindaco di centrosinistra Barbara Minghetti. Doha Zaghi è una dei 27 aspiranti consiglieri della lista che unisce Italia Viva, Azione, +Europa e Volt. Il suo nome compare alla posizione 13 e la candidatura ha acceso i riflettori sulla lista ed è diventata un caso.

La politica social

«Il mio arrivo in politica? Atteso come le ferie d’agosto», scrive Doha sui social, dove invita i fan a «spaccare la pagina di like e segui». «Anche se non vi piace la politica, vi piaccio io eddaje, supporto alla Queen», scrive. Lo scalpore suscitato dalla candidatura è arrivato a Carlo Calenda, che non sembra aver apprezzato, anche se il 31 marzo scorso, nel suo appuntamento elettorale a Como per sostenere Barbara Minghetti e la lista aveva incontrato i candidati, compresa Doha Zaghi. Tante le domande e le richieste di chiarimento arrivate al leader di Azione.

Il tweet di Calenda

Nelle scorse ore, Calenda si è affidato a un tweet che fa pensare a ulteriori sviluppi e una rapida retromarcia. «Ragazzi, scherzi a parte, come ovvio non conoscevo i trascorsi della signora in questione — si legge nel tweet — Se si trattasse di fatti privati nulla questio, ma direi che non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione. Domani me ne occuperò».

La dichiarazione e l'impegno dal liceo

«Mi sono sempre interessata di politica — aveva dichiarato Zaghi alla Provincia di Como — , già dal liceo ho mosso i primi passi. Poi ho smesso perché non c’era nessuno nel quale potessi riconoscermi. Ora c’è Carlo Calenda con Azione, l’unico partito al quale mi sento davvero affine. È un partito liberista ed europeista». È Calenda che non si sente affine a lei, pare.

