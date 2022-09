Da https://www.ilgiornaleditalia.it/

REGINA ELISABETTA II

La Regina Elisabetta sarebbe morta alle 15:47 (ora inglese) di giovedì 8 settembre, mentre tutta la famiglia correva al suo capezzale. A quanto ha appreso Il Giornale d'Italia, l'annuncio ufficiale sarebbe atteso alle ore 18 (ora locale, 19 italiane, ndR)

Nel pomeriggio, mentre tutto il mondo attendeva col fiato sospeso, un furgoncino di fiori era entrato nel castello di Balmoral, dove la regina era stata portata, presagio - forse - di quello che era accaduto o stava per accadere. Nelle stesse ore, tutti i familiari, a cominciare dai 4 figli (Carlo, principe del Galles, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex) sono accorsi al capezzale della sovrana. William ed Andrew sono atterrati ad Aberdeen verso le 17 del pomeriggio, al fine di recarsi anche loro al castello di Balmoral.

Laura Galici per www.ilgiornale.it

Nel Regno Unito cresce l'angoscia per le sorti della Regina Elisabetta. Tutti i figli sono in viaggio verso la Scozia e il castello di Balmoral, dove la sovrana si trova "sotto stretto controllo medico". Così hanno riferito i dottori di corte della monarca più longeva della storia. Anche Harry e Maghan sono in viaggio verso il Regno Unito e nella serata di oggi dovrebbero arrivare al capezzale della regina. Intanto, i segnali non verbali della Bbc lasciano presagire il peggio. Tutti i giornalisti sono vestiti di nero e l'emittente ha sospeso la programmazione fino alle 18.

Si tratta di due passaggi previsti dal protocollo "London Bridge is down", studiato per protocollare tutto dopo la morte della regina e fare in modo che ogni ingranaggio giri nel modo giusto. Ma nonostante manchi l'annuncio ufficiale, da Londra una giornalista della BBC ha compiuto una gaffe social che rischia di alzare un polverone enorme. Yalda Hakim ha scritto sul suo profilo, prima di cancellare: "Queen Elizabeth II has died aged 96, Buckingham Palace has announced". Tradotto, quel tweet recita: "La Regina Elisabetta II è morta all'età di 96 anni. L'annuncio di Buckingham Palace".

Tantissimi i commenti social che hanno sottolineato l'inopportunità del tweet della giornalista, che probabilmente per errore ha mandato in pubblicazione una bozza di un tweet che aveva preparato per la pubblicazione successiva all'annuncio della casa reale. Un errore imperdonabile per gli inglesi, che lo considerano una mancanza di rispetto nei confronti della Corona e della stessa regina Elisabetta, attorno alla quale tutti i suoi sudditi ma, in generale l'intero pianeta, si è stretto.

La sovrana, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile appena due giorni fa, il sei settembre, nella residenza del castello di Balmoral, in Scozia, per il passaggio di consegne del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero quindici dei suoi settant'anni di regno, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale.

Secondo alcuni esperti, tutti i segnali portano a un annuncio imminente della morta della regina Elisabetta, perché si stanno compiendo sommessamente tutti i rituali dell'operazione "London Bridge is down". Anche Sarah Ferguson, ex moglie del figlio della regina, Andrea, ha lasciato Venezia dove si trovava per la mostra del cinema e sta tornando rapidamente nel Regno Unito.

