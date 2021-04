È TORNATA LA ZONA GIALLA MA CONOSCETE LE REGOLE DA RISPETTARE? ALLE 22 SCATTA IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO, QUINDI SIGNIFICA CHE DOVETE ESSERE GIÀ A CASA - SI PUÒ STARE SOLO ALL'APERTO, NIENTE CONSUMAZIONE AL BANCONE DEL BAR. E NON È POSSIBILE ENTRARE AL CHIUSO NEANCHE SE SI METTE A PIOVERE - PER RISTORANTI, ENOTECHE E VINERIE È CONSENTITO FINO ALLE 22 VENDERE CIBO E BEVANDE D'ASPORTO - E DAL PRIMO GIUGNO...

Fiorenza Sarzanini per il "Corriere della Sera"

zona gialla ristoranti aperti

Da oggi in zona gialla riaprono i bar e i ristoranti a pranzo e a cena, ma solo negli spazi all'aperto. Dal 1° giugno, sempre in zona gialla, bar e ristoranti potranno aprire anche al chiuso, però soltanto dalle 5 alle 18.

Ecco tutte le regole che dovranno essere rispettate sulla base del decreto in vigore fino al 31 luglio, della circolare del Viminale e dei protocolli messi a punto dalla Fipe, la Federazione pubblici esercizi. Le sanzioni previste per chi non rispetta le norme vanno da 400 a 1.000 euro, ridotte se il pagamento avviene entro 5 giorni.

riaprono ristoranti anche la sera

1 - Visto che il coprifuoco scatta alle 22, fino a che ora posso rimanere all'interno del locale?

Alle 22 scatta il divieto di spostamento (tranne che per motivi di lavoro, urgenza e salute), quindi dipende dal tempo che occorre per il rientro nella propria abitazione.

2 - Esiste un margine di tolleranza?

La circolare del Viminale ha richiamato prefetti e questori al rispetto della norma, esiste un margine in caso di imprevisto giustificato.

riaprono i ristoranti

3 - Gestori e camerieri dei locali pubblici hanno l'obbligo di rientro alle 22?

No, possono rimanere all'interno e poi spostarsi per motivi di lavoro.

4 - All'aperto si possono consumare cibo e bevande in piedi?

No, è obbligatorio il servizio al tavolo.

5 - Quante persone possono stare allo stesso tavolo?

Massimo 4 persone, a meno che non si tratti di conviventi.

6 - È stata stabilita una distanza tra i tavoli?

Sì, deve essere di almeno un metro.

riapertura dei ristoranti

7 - I locali che non hanno spazi all'aperto possono utilizzare i marciapiedi e i parcheggi su strada?

Sì, dopo aver ottenuto l'autorizzazione. La Fipe e l'Anci (l'associazione dei Comuni) stanno lavorando a un protocollo condiviso per lo snellimento delle procedure.

8 - Si deve pagare la tassa per l'occupazione di suolo pubblico?

È sospesa fino a giugno, ma è stata già manifestata l'intenzione di concedere una proroga.

9 - È consentito sostare all'interno del ristorante?

No, si può stare solo all'aperto.

mangiare fuori

10 - È consentito consumare al bancone del bar?

No, all'interno dei bar è consentita soltanto la vendita di cibo e bevande da asporto.

11 - Si possono utilizzare i bagni interni ai locali?

Sì, ma solo per le persone che usufruiscono del servizio al tavolo.

12 - Se ci si alza dal tavolo bisogna indossare la mascherina?

Sì, perché è ancora in vigore l'obbligo di mascherina all'aperto e al chiuso.

13 - In caso di pioggia ci si può trasferire all'interno del locale?

No, fino al 1° giugno non è consentito il servizio al tavolo all'interno.

RIAPERTURE RISTORANTI

14 - Si può entrare per pagare il conto?

I protocolli raccomandano il servizio Pos anche all'esterno, quando non è possibile il gestore potrà consentirlo, facendo rispettare il distanziamento di almeno 1 metro.

15 - Si può stare nei ristoranti al chiuso degli alberghi?

Sì, il servizio è sempre consentito a pranzo e a cena, ma soltanto per i clienti che alloggiano nella struttura.

riaperture ristoranti 1

16 - Si possono prendere cibo e bevande da asporto?

Per i bar il servizio da asporto è consentito fino alle 18. Per ristoranti, enoteche e vinerie è consentito fino alle 22.

17 - Si può chiedere la consegna a domicilio?

Sì, è sempre consentita.

18 - Dal 1° giugno si potrà pranzare all'interno di bar e ristoranti?

Sì, è consentito dalle 5 alle 18.

riaperture ristoranti 5

19 - Da quando si potrà cenare al chiuso?

Al momento non è stata stabilita una data per la riapertura dei locali al chiuso per la cena.

20 - Si può organizzare una festa in un locale pubblico?

Le feste sono vietate. È possibile prenotare tavoli per i propri ospiti sempre nel rispetto di 4 persone al massimo per ogni tavolo e dei protocolli.

ristoranti

21 - Si può mangiare a buffet?

Soltanto se il servizio è affidato al personale oppure se vengono offerte ai clienti le monoporzioni. In ogni caso bisogna rispettare il distanziamento e alzarsi con la mascherina.

22 - È obbligatoria la prenotazione?

No, ma il locale dovrà comunque conservare per 14 giorni i dati dei clienti.

23 - In zona arancione e rossa si può mangiare nei locali all'aperto?

No, al momento i locali pubblici sono aperti soltanto per l'asporto e la consegna a domicilio.

ristoranti pieni a roma

24 - In zona arancione e rossa dal 1° giugno si potrà mangiare all'interno dei locali?

Il decreto in vigore fino al 31 luglio fissa soltanto le riaperture in zona gialla.

25 - È stata stabilita una data per le riaperture in zona arancione e rossa?

Al momento no.