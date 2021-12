5 dic 2021 18:49

NE VEDREMO DELLE BELLE: LA PARTITA DELLE NOMINE TERREMOTA IL PD ROMANO. GUALTIERI, FINITO A STRACCI CON BETTINI CHE HA MOLLATO IL CDA DELLA FESTA DEL CINEMA, FINGE DI NON SAPERE CHE IL VERO SINDACO DI ROMA E’ CLAUDIO MANCINI, RAS DEI DEM DE’NOANTRI IN DUPLEX CON GOFFREDONE. LA PARTITA E’ QUELLA DELL’AUDITORIUM, UNO DEGLI ULTIMI AVAMPOSTI GRILLINI. BALLA ANCHE MONDA, DIRETTORE ARTISTICO DELLA FESTA DEL CINEMA. PER L'OPERA C'È GIAMBRONE…