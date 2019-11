21 nov 2019 15:45

NEANCHE E’ SCESO IN CAMPO E GIA’ CALENDA INCASSA LE PRIME PERNACCHIE - IL LOGO DEL SUO PARTITINO “AZIONE” HA COPIATO QUELLO DEGLI AVENGERS - E COME MAI LA PAGINA FACEBOOK HA GIÀ 29 MILA FAN? SEMPLICE, ERA LA VECCHIA PAGINA DI “SIAMO EUROPEI” CHE E’ STATA RICICLATA PER PORTARE UN PO’ DI FOLLOWER…