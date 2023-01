NEANCHE SONO TORNATI NEL PD E GIA’ I SINISTRATI CREANO ROGNE! SUL VIA LIBERA ALLE ARMI PER L’UCRAINA IN DUE (STUMPO E SCOTTO) DI "ARTICOLO 1" SI SFILANO. IL GRUPPO DI SINISTRA STA PER TORNARE TRA I DEM CHE HANNO UN SOSPETTO: “DOPO LE REGIONALI, IN CASO DI SCONFITTA DEL CENTROSINISTRA, QUELLI DI ARTICOLO 1 FARANNO UNA NUOVA SCISSIONE PER DARE VITA CON CONTE A UNA COSA ROSSA”

Via libera della Camera al decreto legge Ucraina, che proroga fino al 31 dicembre di quest’anno l’invio di materiali bellici a Zelensky. Il provvedimento è stato definitivamente approvato dall’assemblea di Montecitorio con 215 voti favorevoli e 46 contrari. Per il sì i partiti della maggioranza, il Pd e il Terzo polo, per il no i rosso-verdi e il Movimento 5 Stelle. Si avvicina così il sesto invio di armi a Kiev, anche se il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tenuto a precisare che il decreto per la spedizione di materiale bellico in Ucraina deve essere ancora scritto: «Nulla è stato ancora deciso. Lo faremo nelle prossime settimane».

Dunque il Pd ha ribadito anche ieri il suo sì. Ma questa volta con qualche strappo.

Già, perché due deputati di Articolo 1 (eletti lo scorso 25 settembre nelle liste del Partito democratico) non hanno partecipato al voto. E tra i dem cresce un sospetto: «Dopo le Regionali, in caso di sconfitta del centrosinistra, quelli faranno una nuova scissione per dare vita con Conte a una Cosa rossa».

Hanno seguito invece la linea dei dem Roberto Speranza, Maria Cecilia Guerra e Federico Fornaro. I due «ribelli», Nico Stumpo e Arturo Scotto, hanno motivato il loro strappo, chiedendo di riaprire «il dibattito sul disarmo».

Di più, Scotto si è anche augurato che l’Ucraina non vinca la guerra: «Vincere un conflitto contro una potenza nucleare significa mettere nel conto un Armageddon. Ma chiunque avanza un dubbio passa per collaborazionista o imbelle».

