Da “Libero quotidiano”

PENNY MORDAUNT

È passata alla storia quella volta che, alla Camera dei Comuni, solo per il gusto di vincere una scommessa con i colleghi della Marina, pronunciò un discorso infarcito di doppi sensi sessuali e usò per sei volte la parola cock, traducibile in italiano con «uccello». Ora, a 46 anni, Penny Mordaunt è stata nominata ministro della Difesa britannico, la prima donna a ricoprire questo ruolo nel Regno Unito. Finora alla guida del dicastero per la Cooperazione internazionale, euroscettica, accesa sostenitrice del Leave, Mordaunt è considerata un falco ed è tra i più entusiasti sostenitori della Brexit in seno all' attuale esecutivo Tory. Riservista della Royal Navy, cinque anni fa partecipò ad un reality tv di tuffi, "Splash", con un costume che non passò inosservato. Lei rivendicò la scelta, sostenendo che essere una deputata non significava dover essere sempre seri.

