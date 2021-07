IL NEOTURPILOQUIO DI CONTE – FRANCESCO MERLO: "L’EX PREMIER SA CHE LA RIFORMA CARTABIA NON METTE A RISCHIO IL PROCESSO PER LA STRAGE DEL PONTE MORANDI? PERCHÉ DICE ALLORA LA FRASE: “NON ACCETTEREMO MAI CHE IL PROCESSO POSSA RISCHIARE L'ESTINZIONE”? PER SPAVENTARE E GABBARE. COL NUOVO STATUTO HA ABOLITO IL VAFFA E L'HA SOSTITUITO CON L'INSIGNIFICANTE MALMOSTOSO, L'ALLUSIVO TONANTE. È IL VERO PARLAR MALE: DAL TURPILOQUIO CHIARO DI GRILLO AL TURPILOQUIO OSCURO DI CONTE…

Caro Merlo, non è una contraddizione per un avvocato, e un avvocato del popolo, dichiarare "no all'impunità"?

Risposta di Francesco Merlo:

"Avvocato del popolo" e "impunità" son tic linguistici, parole rifugio, risorse difensive del populismo in difficoltà. Come la frase: «Non accetteremo mai che il processo penale per il crollo del ponte Morandi possa rischiare l'estinzione».

Ovviamente Conte sa che la riforma Cartabia non mette a rischio il processo per la strage di 43 persone. Perché lo dice allora? Per spaventare e gabbare. Col nuovo statuto ha abolito il vaffa, che era il più schietto degli oltraggi, e l'ha sostituito con l'insignificante malmostoso, l'allusivo tonante. È il vero parlar male: dal turpiloquio chiaro di Grillo al turpiloquio oscuro di Conte.

