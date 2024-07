NERI, LGBTQ+ E MINORANZE: KAMALA SI ARROCCA SULLE POSIZIONI IDENTITARIE, E TRUMP AVANZA – NEL PRIMO SPOT ELETTORALE, LA HARRIS PIAZZA FIGURANTI AFROAMERICANI, CON BANDIERE "RAINBOW", E S'AGGRAPPA AL CONCETTO DI "LIBERTÀ", CHE CON IL RITORNO DEL TYCOON SAREBBE A RISCHIO – E NEI SONDAGGI TRUMP È AVANTI NEGLI STATI CHIAVE: ARIZONA, GEORGIA, MICHIGAN, PENNSYLVANIA… - VIDEO

Trump avanti a Kamala Harris in 4 stati chiave

(ANSA) - Donald Trump è avanti a Kamala Harris in quattro stati chiave. E' quanto emerge da un sondaggio di Emerson College Polling e The Hill, secondo il quale comunque l'ex presidente e la vicepresidente sono testa a testa in Wisconsin, ambedue al 47%.

Trump è avanti di cinque punti in Arizona con il 49% contro il 44% di Harris. In Georgia il vantaggio dell'ex presidente è di due punti (48% contro 46%), mentre in Michigan Trump è un punto avanti (46% a 45%). In Pennsylvania l'ex presidente è al 48% e Harris al 46%.

Harris lancia il primo spot elettorale centrato sulla libertà

(ANSA) - Kamala Harris ha pubblicato stamattina il suo primo spot elettorale. Il video, riporta il Washington Post, ha l'obiettivo di distinguersi nettamente dal candidato repubblicano Donald Trump e si incentra sulla parola "freedom", libertà, diventata centrale nel suo primo comizio e centro anche della sua colonna sonora.

